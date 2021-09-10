Строительство завода по переработке сои и рапса началось в Липецкой области

Компания "Черноземье" построила первую очередь завода и элеватор в ОЭЗ "Тербуны" в 2016 году © mcx.gov.ru

Камень в основание второй очереди завода по переработке масличных культур компании ООО «Черноземье», которая входит в холдинг «ЭксОйл групп», заложен сегодня в ОЭЗ регионального уровня «Тербуны» в Липецкой области.

Мощности предприятия позволят перерабатывать 2,7 тыс. тонн сои и 2 тыс. тонн рапса в сутки. Здесь будет создано 350 новых рабочих мест.

Технология переработки на новом заводе позволит получать высококачественные компоненты кормов для животных, а из отходов очистки растительных масел — востребованный на рынке лецитин.

Производство на второй очереди завода планируется запустить в 2022 году.

Для обеспечения нового производства сырьем строится элеватор на 250 тыс. куб. метров хранения масличного сырья с последующим расширением до 330 тыс. куб. метров и возможностью одновременного приема двух видов масличных культур. Возводится маслобаковое хранилище с объемом хранения 18 тыс. куб. метров.

Компания «Черноземье» построила первую очередь завода и элеватор в ОЭЗ «Тербуны» в 2016 году. Сегодня группа компаний «ЭксОйл групп» перерабатывает семена подсолнечника в объеме 2 тыс. тонн в сутки.

Инвестиции составили около 6,5 млрд рублей, в такую же сумму оценивалось возведение второй очереди производства.

ОЭЗ создана в Тербунском районе в 2006 году на площади 992,2 га, всего в Липецкой области более 10 особых экономических зон регионального уровня.