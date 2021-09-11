Дневной поезд «Ласточка» начал ходить между Назранью и Минеральными Водами

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7 сентября состоялся торжественный запуск «Ласточки» из Назрани в Минеральные Воды. В первый рейс отправилось 225 пассажиров. Новый маршрут связал Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край.

Расстояние между Назранью и Минеральными Водами «Ласточка» проходит за 2,5 часа, тогда как обычный поезд за 4 часа. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск.

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На новом направлении курсируют пятивагонные «Ласточки» в комплектации «Стандарт». Эти составы оборудованы розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями — в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

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Новый поезд удобен для студентов и для пассажиров, отправляющихся на курорты. Также расширяются возможности для развития туризма. Тысячи жителей республики смогут теперь осуществить поездку на одном из современнейших поездов.

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