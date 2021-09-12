НЛМК-Урал модернизировал сталеплавильное и сортопрокатное производство
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gqLV7kv4qfk
В электросталеплавильном цехе завода НЛМК-Урал налажен выпуск нового типоразмера заготовки, внедрена разливка методом закрытой струи, в сортопрокатном — модернизирован Стан 150. Техперевооружение мощностей НЛМК-Урал позволит повысить качество существующих видов продукции и вывести на рынок новые. Среди них — товарная катанка для холодной высадки под производство высокопрочного крепежа, который широко востребован в машиностроении, автомобильной, строительной и иных отраслях.
Пост сделан с содействием блогера Human RS!
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