НЛМК-Урал модернизировал сталеплавильное и сортопрокатное производство

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В электросталеплавильном цехе завода НЛМК-Урал налажен выпуск нового типоразмера заготовки, внедрена разливка методом закрытой струи, в сортопрокатном — модернизирован Стан 150. Техперевооружение мощностей НЛМК-Урал позволит повысить качество существующих видов продукции и вывести на рынок новые. Среди них — товарная катанка для холодной высадки под производство высокопрочного крепежа, который широко востребован в машиностроении, автомобильной, строительной и иных отраслях.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!