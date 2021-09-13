Компания «Постэкс» увеличила производство автоматических формирователей и заклейщиков коробов
Иногда наши резиденты вырастают из технопарка, как из джинсов юношеского возраста. Это бывает. Нашему резиденту «Постэкс», удвоившему за последний год производство своей продукции, стало тесно в производственных помещениях технопарка, там, где он успешно развивался с начала 2017 года. «Постэкс» и сейчас наш резидент, но производственные площади у него сейчас в Березовском. «Постэкс» переехал в новое здание, на первом этаже которого располагается производство, на втором конструкторское бюро и административное подразделение.
В планах на ближайший год — кратный рост компании. Сейчас в производственном цехе собрано почти все оборудование, нужное для производства уникальных автоматизированных линий и серийных гофроформирователей и заклейщиков коробов.
""Мы по максимуму стараемся иметь свое оборудование, чтобы все необходимые операции выполнять самим, и отдавать на аутсорс минимум, это не дешевле, но это существенная экономия времени и гарантированное качество", — говорит создатель компании и ее генеральный директор Иван Постников, — а время (или щепетильность в соблюдении сроков) и качество- важнейшие составляющие репутации производственной компании".
По словам Постникова, при разработке и производстве оборудования, компания «Постэкс» придерживается следующих принципов (в порядке приоритета):
- Надежность и качество оборудования, (оборудование работает стабильно и выполняет весь возложенный на него функционал);
- Удобство, как для эксплуатирующего персонала, так и для обслуживающего персонала (удобная замена РМ, оперативная и простая настройка на различные режимы
и т. д.);
- Адекватная стоимость оборудования (мы не экономим на комплектующих, которые могут повлиять на ухудшение качеств оборудования);
- Дизайн (красивым оборудованием и пользоваться приятнее);
- Сервис (оперативный и максимально эффективный).
«Идея создания предприятия по автоматизации производства у нас в стране пришла ко мне, когда я в 2006 году побывал на предприятиях Пепси. Меня потрясло, как мало персонала и много техники на единицу продукции. В то время, как на наших предприятиях, степень автоматизации была на крайне низком уровне. Вот уже 10 лет мы работаем в этой крайне важной для страны нише, и работы еще очень много. Приятно, что та самая ПепсиКо оценила наши решения, и мы разработали и запустили линию по автоматической укладке продукции в гофрокороб и на их предприятии», отметил Иван Постников.
Компания «Постэкс» — резидент технопарка высоких технологий с 2017 года. Основные направления деятельности компании сейчас: производство гофроформирователей и заклейщиков гофрокоробов для картонной упаковки, автоматизация производственных процессов конечного цикла производства связанного с гофрокоробами, конвейерные системы, сервисное обслуживание.
Компанией реализованы около сотни проектов от 300 тысяч рублей до 15 млн руб., которые по сей день работают, увеличивая производительность и эффективность труда заказчиков при снижении затрат на производство.
Один из самых значимых результатов — всё без исключения оборудование и комплексные системы, спроектированные и произведенные за 10 лет работы «Постэкс», на сегодняшний день находятся в работе.
Генеральный директор технопарка Александр Эбергард отметил: «Постэкс» не первый наш резидент, который выносит производственный участок за пределы технопарка, оставаясь при этом в рамках нашей экосреды, компании вырастают, расширяют объемы и масштабы деятельности. Технопарк предпринимает все усилия для решения проблем, связанных с началом строительства производственных корпусов для резидентов, но по самым смелым прикидкам — производственные корпуса вырастут в 23-24 годах. Это непросто, но мы постепенно продвигаемся в этом направлении".
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Справочная информация: компания является членом Уральской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты РФ.
В Свердловской области и УрФО в целом компания — признанный эксперт в сфере автоматизации производственных процессов. в 2020 и 2021 специалистов компании приглашают на крупные предприятия далеко за пределами родного региона для экспертного мнения по возможностям автоматизации производственных процессов.
В настоящее время среди клиентов компании: кондитерское объединение «Сладиал" — один из лидеров УРФО по производству кондитерских изделий, ООО «Казанский молочный комбинат» компания «Милком», «Глянцмастер» — крупнейший региональный производитель обувной косметики (торговая марка ШТРИХ), Вологодский агрокомплекс, Кирово-Чепецкий завод «Агрохимикат», Пермский хладокомбинат «Созвездие», «Черкашин и партнеры», предприятия, входящие в корпорацию ПепсиКо, и другие.
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