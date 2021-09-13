«Сташевское БИО» отправило 2 пробные партии продукции в Китай и Германию

Эта одна из первых в России компаний, которая обеспечивает полный цикл производства безглютеновых овсяных хлопьев. Предприятие контролирует весь путь от посева до получения готовой натуральной продукции. Экологически чистые товары, выпускаемые ООО «Сташевское БИО» помогают людям вести здоровый образ жизни, а также употреблять зерновое сырье людям с непереносимостью глютена.

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Безглютеновые овсяные хлопья идеально подходят для современных людей, придерживающихся здорового образа жизни и питания. Этот продукт незаменим для пациентов с выявленной глютеновой энтеропатией (целиакией), а также для людей, имеющих острые или хронические гастроэнтерологические заболевания и проблемы сердечно-сосудистой системы.

Партии в несколько сотен килограммов уже доставлены заказчикам.