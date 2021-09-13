Завод «СММ-Тяжелое машиностроение» вышел на полную производственную мощность

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Предприятие из г. Сосновоборск Ленинградской области изготавливает металлоконструкции кранов для российских портов, промышленных предприятий и верфей. В Сосновоборске делают весь конструктив кранов, а производство двигателей и панелей управления также локализовано в России.

13 сентября на заводе «СММ-Тяжелое машиностроение» группы компаний «СММ» был дан старт выхода на полную мощность.

Предприятие уже зарекомендовало себя как надежный партнер и поставщик кранов для портов России. Причем здесь ведется не просто сборка кранов, это производство полного цикла — от разработки чертежей до выпуска готового изделия. Сегодня в Ленинградской области заявлен ряд крупных портовых проектов — новых терминалов с различной номенклатурой грузов и продукция из Соснового Бора будет ими востребована.

На производстве площадью более 42 тыс. м2 используется более 50 единиц уникального высокотехнологичного оборудования, на предприятии трудятся порядка 290 человек. По объему выпуска продукции и техническому оснащению производственный комплекс «СММ-Тяжелое машиностроение» является центром тяжелого краностроения Ленинградской области и России. В планах на 2021 год — выпуск 5000 тонн металлоконструкций. На территории предприятия проходят собственные железнодорожные пути, связанные с магистральными, что позволяет осуществлять доставку крупногабаритных деталей железнодорожным транспортом.

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Сегодня на предприятии в процессе изготовления портальные краны для терминала LUGAPORT ГК «Новотранс» в Усть-Луге, морских портов в Новороссийске, Санкт-Петербурге, Певеке, а также для судостроительных и судоремонтных предприятий и для буровой платформы.

Предприятие «СММ-Тяжелое машиностроение» в Сосновом Бору производит металлоконструкции и тяжелую грузоподъемную технику, оборудование для транспортной, горнорудной, металлургической и атомной отраслей промышленности. Также на заводе изготавливаются пылеветрошумозащитные сооружения для портов.

В 2019 году полностью завершено производство и монтаж линии сооружений на территории «Мурманского морского торгового порт», общая протяженность которой составила 1896 метров, высота — 20 м. Сооружения служат для предотвращения распространения промышленной пыли, образующейся при перегрузке и хранении насыпных грузов, как на территории порта, так и прилегающих к нему районов.

«СММ-Тяжелое машиностроение» было основано в 2018 году управляющей компанией ЗАО «СММ» — ведущим отечественным производителем тяжелой грузоподъемной техники. Наличие собственного завода позволяет ЗАО «СММ» сформировать производство полного цикла, включающее все этапы изготовления тяжелого кранового оборудования от разработки чертежей до выпуска готового изделия. Общий объем инвестиций ЗАО «СММ» в комплекс на конец 2021 года составит 2 млрд рублей.