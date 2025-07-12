На базе нового российского грузовика БАЗ создан вахтовый автобус

На базе нового российского грузовика БАЗ создан вахтовый автобусСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В 2025 году в России разворачивается производство новых грузовых автомобилей БАЗ на заводе в Ленинградской области. Машины собирают из российских и белорусских комплектующих.
Ранее сообщалось о двух моделях на новой платформе — тягаче БАЗ-S34А11 и самосвале БАЗ-S32А51. Третьей моделью стал вахтовый автобус БАЗ-S34А06.
Вахтовый автобусимеет колёсную формулу 6×6, в салоне 24 комфортабельных пассажирских кресла и 5 кубометров пространства под багаж или груз. В остальном — платформа та же, с отличной проходимостью, русским мотором и отечественными комплектующими.
Надстройка с пассажирским салоном разработана в партнерстве с компанией «Мытищинский приборостроительный завод». По информации производителя, вахтовый автобус БАЗ-S34А06 рассчитан на эксплуатацию в условиях резкого континентального климата российской Арктики, Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
-
Новые российские грузовики БАЗ с колёсной формулой 6×6 — самосвал на 22 тонны и седёльный тягач
10-11 декабря 2024 года в Москве официально дебютировали новые российс...реализует известный российский оборонный концерн «Алмаз-Антей».
-
Разработана и запущена в производство российская швартовная лебедка с электрогидравлическим приводом
Выборгский машиностроительный завод, специализирующийся на разработке ...дки поставлены заказчикам. Идёт работа по подписанию новых контрактов.
-
«KMЗ» построил специальный слип-док для испытания надводных дронов
«Кингисеппский машиностроительный завод» построил крытый слип-д...ов для силовых структур России, морских дронов и ремонте бронетехники.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Kотенко Cергей