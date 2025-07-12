На базе нового российского грузовика БАЗ создан вахтовый автобус

© tehnoomsk.ru

В 2025 году в России разворачивается производство новых грузовых автомобилей БАЗ на заводе в Ленинградской области. Машины собирают из российских и белорусских комплектующих.

Ранее сообщалось о двух моделях на новой платформе — тягаче БАЗ-S34А11 и самосвале БАЗ-S32А51. Третьей моделью стал вахтовый автобус БАЗ-S34А06.

Вахтовый автобусимеет колёсную формулу 6×6, в салоне 24 комфортабельных пассажирских кресла и 5 кубометров пространства под багаж или груз. В остальном — платформа та же, с отличной проходимостью, русским мотором и отечественными комплектующими.

Надстройка с пассажирским салоном разработана в партнерстве с компанией «Мытищинский приборостроительный завод». По информации производителя, вахтовый автобус БАЗ-S34А06 рассчитан на эксплуатацию в условиях резкого континентального климата российской Арктики, Восточной Сибири и Дальнего Востока.

© tehnoomsk.ru

© tehnoomsk.ru

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