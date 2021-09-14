В России представили первый серийный чип для мобильных устройств «Скиф»

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Массовое производство гаджетов на микропроцессоре «Скиф» будет запущено в 2023 году. Это первый российский чип, разработанный специально для мобильных устройств. Разработчик сравнивает его производительность с iPhone 6 и iPad Air

Сразу несколько компаний заявили, что намерены выпускать планшеты на базе нового российского процессора для мобильных устройств «Скиф» в ходе его презентации в пятницу, 10 сентября. На мероприятии, устроенном производителем процессора АО «Научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы» (НПЦ «Элвис»), побывал корреспондент РБК.

НПЦ «Элвис» — центр проектирования микросхем в России. Был создан в марте 1990 года на базе структурного подразделения научно-производственного объединения ЭЛАС, выполнявшего в 1960-1980 годах разработки в области космической электронной техники. Сейчас занимается проектированием радиационно-стойких микросхем для космических аппаратов, микросхем для промышленных компьютеров, планшетов, средств защиты информации, IP-видеокамер, IP-телефонов и др. По данным СПАРК, единственным владельцем АО является Ярослав Петричкович. Выручка в 2020 году — 2,4 млрд руб., чистая прибыль — 237 млн руб.

Мобильный процессор «Скиф» (модель получила название 1892ВА018) может использоваться в планшетах, смартфонах, «умных» камерах, телекоммуникационной инфраструктуре, автономных робототехнических комплексах и промышленной автоматизации. Впервые о том, что НПЦ «Элвис» готовится выпустить подобный процессор, весной этого года сообщали «Ведомости». Производитель занимался разработкой процессора в течение четырех лет, уточнил его представитель. Инвестиции в проект не раскрываются.

По словам гендиректора НПЦ «Элвис» Антона Семилетова, производительность телефонов и планшетов на основе «Скифа» будет примерно соответствовать iPhone 6 (поступили в продажу в 2014 году) и iPad Air (первая модель вышла в 2013 году). Например, эти устройства могут иметь две видеокамеры разрешением до 16 мегапикселей, экран 4К. Микропроцессор также обладает минимальным энергопотреблением.

Как рассказал РБК Сергей Свиридов, советник председателя совета директоров российского производителя вычислительной техники ICL, первые подобные планшеты они намерены выпустить к середине следующего года. При необходимости компания готова нарастить производство до более 300 тыс. изделий в год.

К концу 2022 года создать первые серийные образцы планшета со «Скифом» рассчитывает руководитель направления мобильных устройств ИТ-компании «БайтЭрг» Филипп Валяльщиков. Массовое производство и выпуск, по его словам, можно организовать к концу 2023 года. «БайтЭрг» будет готов выпускать до 700 тыс. планшетов в год. «Вопрос в сроке поставки комплектующих. Это сейчас является проблемным местом в любом производстве», — оговорился Валяльщиков.По словам директора по маркетингу и связям с общественностью НПЦ «Элвис» Андрея Пименова, помимо ICL и «БайтЭрг» одними из первых отладочные комплекты, позволяющие адаптировать софт под новый процессор, получили разработчик и производитель вычислительной техники «Информационная внедренческая компания» (ИВК), «Открытая мобильная платформа» (ОМП, «дочка» «Ростелекома», которая разрабатывает российскую операционную систему «Аврора»), разработчик систем и средств телекоммуникаций, защиты информации НИИ «Масштаб». Всего интерес к разработке проявляли более 100 гражданских компаний, утверждает Пименов.

Антон Семилетов рассчитывает, что их чип будет востребован благодаря ограничениям, которые вводятся на использование иностранной аппаратуры и электронной компонентной базы. Российские власти уже несколько лет пытаются перевести госорганы и госкомпании на российское оборудование, опасаясь, что в иностранной продукции могут быть недекларируемые возможности или что их производители могут отказать в обслуживании техники из-за санкций. Так, в конце августа было принято постановление правительства № 1432, которое ввело правило «второй лишний» для некоторых видов продукции радиоэлектроники, в том числе и вычислительной техники: в рамках госзакупок заказчик обязан отклонять все заявки с иностранной продукцией, если есть хотя бы одна заявка с предложением поставить отечественные товары. При этом сейчас, чтобы получить статус российской продукции, производители систем хранения данных, а также ноутбуков, компьютеров, планшетов и карманных компьютеров весом до 10 кг должны обязательно использовать отечественные процессоры. С 1 января 2022 года это требование распространится на производителей серверов. Хотя обсуждается возможность введения отсрочки.

По словам президента ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности «Доверенная платформа» Андрея Тихонова, создание первого специализированного процессора для мобильных устройств — это «настоящий прорыв для индустрии», поскольку до сих пор не было ни одного российского процессора, который был предназначен именно для этого сегмента. «В перспективе заинтересоваться планшетами и смартфонами на базе «Скифа» могут госорганы, предприятия с госучастием, крупные заказчики, которым требуется высокий уровень безопасности», — рассуждает Тихонов. В частности, уже три года «Элвис», «Лаборатория Касперского» и НИИ «Масштаб» работают над проектом «ТрастФон», цель которого — создание доверенного защищенного смартфона на основе российского процессора и операционной системы KasperskyOS.

Впрочем, будущие планшеты на базе «Скифа» станут не первыми подобными устройствами с российским микропроцессором. Например, в 2019 году вышел планшет на процессоре «Эльбрус», напомнил исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. «Но «Скиф» специально создан для применения в мобильных устройствах с учетом жестких требований по энергопотреблению. Потенциальный рынок весьма широкий: его можно будет применять там, где недопустимо удаленное управление или отключение, как это сейчас происходит с гаджетами Xiaomi (10 сентября портал XDA-Developers сообщил, что Xiaomi начала блокировать смартфоны в отдельных регионах мира, включая Крым. — РБК)», — указал Покровский. Он также считает, что в первую очередь «Скиф» будет необходим госструктурам для создания мобильных терминалов для сотрудников, которые обслуживают инженерную и транспортную инфраструктуру, а также образовательным учреждениям.