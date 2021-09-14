Производство БПЛА в Ростове на Дону

АС Кам Альбатрос К © c.radikal.ru

«АС-КАМ» — это производство современных беспилотных комплексов с расширенными эксплуатационными возможностями. Компания представляет в устройствах ПО собственной разработки и высокий уровень автоматизации. Техническая оснащенность упрощает проведение полевых и камеральных работ.

Новый подход" в съемке позволяет применять оборудование в следующих областях:

Сельское хозяйство.

Межевание.

Маркшейдерия.

Наблюдение за линейными и площадными объектами.

«АС-КАМ» идет в ногу со временем и соединяет технический прогресс с решением многоотраслевых задач. Аэросъемка проводится по всей территории Российской Федерации!

Производство и эксплуатация беспилотных летательных аппаратовАэрофотосъемка и видеомониторинг. Наши новинки

Альбатрос-КАС-32-10МР

АС Кам Альбатрос К © c.radikal.ru

Беспилотная серия «Кобра»БВС МК-1600 © ascam.aero

Время полета: 4 часа 15 минут при массе полезной нагрузки — 7 кг.

АС-32-08 © ascam.aero

Размах крыла 2 м, вес 6 кг, может находиться в воздухе до 3 часов

АС-32-10 © ascam.aero

Размах крыла 3,05 м, вес 10,5-12 кг, может находиться в воздухе до 4 часов

АС-32-12 © ascam.aero

Размах крыла 3,2 м, вес 10-14 кг, может находиться в воздухе до 4,5 часов

АС-32-12 GAZ © ascam.aero

Размах крыла 3,2 м, вес 10-14 кг, может находиться в воздухе до 9 часов

АС-МК4-1400 © ascam.aero

Диаметр рамы: 1400мм, Вес полезной нагрузки: до 5 кг, может находиться в воздухе до 70 минут

АС-МК6-1600 © ascam.aero

Диаметр рамы: 1600мм, вес полезной нагрузки: до 5 кг, может находиться в воздухе до 60 минут

© ascam.aero

Наши проекты

Создание топографической карты 1:2000

© ascam.aero

Поселок в Ростовской области

Аэродром малой авиации

Съёмка Карьера в Ростовской области

Съёмка ЛЭП в Кабардино-Балкарии

Создание топографической карты 1:2000

Поселок в Ростовской области

Аэродром малой авиации

Съёмка Карьера в Ростовской области

Съёмка ЛЭП в Кабардино-Балкарии

Сравнение снимков от Google и АС-КАМ © ascam.aero © ascam.aero Наши услугиАэрофотосъёмка

Съемка площадных и линейно-протяженных объектов любых размеров. Создание геопривязанных ортофотопланов.

Сельское хозяйство

Комплексное обследование и мониторинг посевов, земельных угодий. Создание карт NDVI.

Поддержка при чрезвычайных ситуациях

Создание точной, актуальной и наглядной картографической основы на район чрезвычайной ситуации.

Воздушный мониторинг

Мониторинг линейно-протяженных и площадных объектов: нефтегазопроводов, дорог, жд линий, ЛЭП, лесных и водных ресурсов.

Маркшейдерия

Высокоточные и актуальные геометрические данные о поверхности карьера. Построение 3D модели карьера.

Тепловизионная съемка

Обнаружения мест возможных утечек и несанкционированных актов врезок в нефтепроводы и выявления лиц или объектов, находящихся в охранной зоне трубопроводов.

Проекты АС-КАМ

Геодезия и кадастр

Обновление топографических карт, контроль градостроительной деятельности. Постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости.

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