Производство БПЛА в Ростове на Дону
«АС-КАМ» — это производство современных беспилотных комплексов с расширенными эксплуатационными возможностями. Компания представляет в устройствах ПО собственной разработки и высокий уровень автоматизации. Техническая оснащенность упрощает проведение полевых и камеральных работ.
Новый подход" в съемке позволяет применять оборудование в следующих областях:
- Сельское хозяйство.
- Межевание.
- Маркшейдерия.
- Наблюдение за линейными и площадными объектами.
«АС-КАМ» идет в ногу со временем и соединяет технический прогресс с решением многоотраслевых задач. Аэросъемка проводится по всей территории Российской Федерации!
Производство и эксплуатация беспилотных летательных аппаратовАэрофотосъемка и видеомониторинг. Наши новинки
Беспилотная серия «Кобра»БВС МК-1600
Время полета: 4 часа 15 минут при массе полезной нагрузки — 7 кг.
Размах крыла 2 м, вес 6 кг, может находиться в воздухе до 3 часов
Размах крыла 3,05 м, вес 10,5-12 кг, может находиться в воздухе до 4 часов
Размах крыла 3,2 м, вес 10-14 кг, может находиться в воздухе до 4,5 часов
Размах крыла 3,2 м, вес 10-14 кг, может находиться в воздухе до 9 часов
Диаметр рамы: 1400мм, Вес полезной нагрузки: до 5 кг, может находиться в воздухе до 70 минут
Диаметр рамы: 1600мм, вес полезной нагрузки: до 5 кг, может находиться в воздухе до 60 минут
Наши проекты
Создание топографической карты 1:2000
Съёмка Карьера в Ростовской области
Съёмка ЛЭП в Кабардино-Балкарии
Создание топографической карты 1:2000
Съёмка Карьера в Ростовской области
Съёмка ЛЭП в Кабардино-Балкарии
Сравнение снимков от Google и АС-КАМАэрофотосъёмка
Съемка площадных и линейно-протяженных объектов любых размеров. Создание геопривязанных ортофотопланов.
Комплексное обследование и мониторинг посевов, земельных угодий. Создание карт NDVI.
Поддержка при чрезвычайных ситуациях
Создание точной, актуальной и наглядной картографической основы на район чрезвычайной ситуации.
Мониторинг линейно-протяженных и площадных объектов: нефтегазопроводов, дорог, жд линий, ЛЭП, лесных и водных ресурсов.
Высокоточные и актуальные геометрические данные о поверхности карьера. Построение 3D модели карьера.
Обнаружения мест возможных утечек и несанкционированных актов врезок в нефтепроводы и выявления лиц или объектов, находящихся в охранной зоне трубопроводов.
Обновление топографических карт, контроль градостроительной деятельности. Постановка на кадастровый учёт объектов недвижимости.
©Видео с youtube.com
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