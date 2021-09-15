В Самарской области дан старт строительству завода по производству сыра

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14 сентября, дан старт строительству нового высокотехнологичного производства в Тольятти. Завод по производству плавленых сыров московской компании «Карат» начнет выпускать продукцию уже в 2023 году.

Новый завод станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки 860 тонн в сутки, то есть порядка 290 тысяч тонн молока в год. На предприятии запланирован выпуск полутвердых, творожных сыров, а также зерненого творога. Создание нового завода по переработке молока повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появления целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО «Карат — Тольятти», в том числе в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования.

Общий объем инвестиций в строительство предприятия в Тольятти превысит 10 млрд рублей, планируется создать 574 современных рабочих места.

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Площадь производственного комплекса составит почти 27,5 тысячи квадратных метров. Новый завод оснастят французским и российским оборудованием.

Отмечается, что Самарская область укрепляет свои позиции как лидера по переработке молока. Это открывает новые возможности для наших сельхозпроизводителей, для наших животноводов. Вне всякого сомнения, развитие этого направления является приоритетом в сельском хозяйстве региона.

Отмечается, что благодаря системной работе правительства региона «Карат» получил статус резидента ТОСЭР «Тольятти» и связанные с этим налоговые льготы, власти также заключили инвестиционный меморандум, упростив процедуру выделения земли, и обеспечили полное сопровождение проекта через Агентство по привлечению инвестиций Самарской области.

«Уверен, что реализация этого проекта поможет развитию региона и поднимет на более высокую планку имидж российской молочной промышленности. Спасибо большое за ту поддержку, ту помощь, которую мы получаем. Отдельные слова благодарности — за оказанное нам доверие, приглашение к реализации инвестиционного проекта в Самарской области», — приводит слова генерального директора «Карата» Евгения Гребнева пресс-служба.

Здесь запланирован выпуск полутвердых, творожных сыров, а также зерненого творога. Это повлечет за собой развитие кооперационных цепочек и появления целого ряда новых предприятий в Самарской области, обеспечивающих потребности ООО «Карат — Тольятти» в поставках молочного сырья, логистике, обслуживании оборудования и так далее.

Основные мощности нового предприятия будут направлены на производство полутвердых сыров. За счет мощностей нового завода в Тольятти «КАРАТ» планирует также увеличить долю творожного сыра Violette и покрыть растущий спрос на эту категорию, а также расширить географию продаж зерненого творога «КАРАТ Домашний». Также планируется вывести на рынок новые виды продукции в категории «Полутвердые сыры» — «Тильзитер», «Российский», «Маасдам».

— Мы идем в производство тех категорий сыров, которые на сегодняшний день наш завод в Москве не производит. На тольяттинской площадке мы будем производить полутвердые сыры, творожный сыр под брендом Violette, который достаточно хорошо известен в России и любим российскими потребителями. В силу того, что мы находимся практически в сердце России, в Тольятти, мы сможем развивать и расширять поставки по территории всей страны, — сообщил генеральный директор «Карат-Тольятти» Евгений Гребнев.

Кроме того, за счет мощностей нового завода компания планирует увеличить долю творожного сыра Violette и покрыть растущий спрос на эту категорию, а также расширить географию продаж зерненого творога «Карат Домашний». Бренд Violette занимает второе место на рынке творожного сыра с долей 18% и ее рост ограничен возможностями московского производства, сообщила компания. «Масштабы новой площадки откроют для нас дорогу к дальнейшему развитию, тем более рынок творожного сыра в России показывает устойчивый рост. Также в Тольятти мы проведем модернизацию производства зерненого творога, — приводит пресс-служба компании слова Гребнева. — Новый завод логистически удобно расположен в „молочном“ Поволжском регионе. Это поможет нам вывести зерненый творог „Карат Домашний“ на национальный уровень поставок по всей России». Согласно заявлению компании, предприятие станет самым современным производственным комплексом в России.

Материал подготовлен с использованием:

https://63.ru/text/economics/2021/09/14/70135298/

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/36648-karat-nachal-stroit-syrnyy-zavod-v-tolyatti/