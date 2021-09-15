Тяжелый горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2А637 передан Заказчику.

Первая станкостроительная компания г. Челябинск передала в НПО «Реновационные технологии» г. Екатеринбург, модернизированный горизонтально-расточной станок модели 2А637 горизонтально-расточной станок 2А637Ф3 © Фото из открытых источников

По типу классификации металлорежущих станков, станок 2А637 относится к тяжелому классу. Вес станка более 37тн, размер шпинделя 160мм, размер рабочего стола 1600×1800мм. Станок позволяет обрабатывать заготовки весом до 15тн.

Из особенностей: станок имеет пять независимых осей, современную систему числового управления фирмы Fanuc, прецизионные редуктора и датчики. Станок оборудован системой подачи и сбора СОЖ.

Система ЧПУ Fanuc 2А637 © Фото из открытых источников