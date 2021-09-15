Тяжелый горизонтально-расточной станок с ЧПУ 2А637 передан Заказчику.
Первая станкостроительная компания г. Челябинск передала в НПО «Реновационные технологии» г. Екатеринбург, модернизированный горизонтально-расточной станок модели 2А637
горизонтально-расточной станок 2А637Ф3 © Фото из открытых источников
горизонтально-расточной станок 2А637Ф3 © Фото из открытых источников
По типу классификации металлорежущих станков, станок 2А637 относится к тяжелому классу. Вес станка более 37тн, размер шпинделя 160мм, размер рабочего стола 1600×1800мм. Станок позволяет обрабатывать заготовки весом до 15тн.
Из особенностей: станок имеет пять независимых осей, современную систему числового управления фирмы Fanuc, прецизионные редуктора и датчики. Станок оборудован системой подачи и сбора СОЖ.
Источник: https://szavod.ru
Читайте также...
- ПЗМЦ поставил производителю авиадвигателей токарные станки
- Предприятие «Станочный парк» экспортировало во Вьетнам фрезерные станки
- Заказчику передан лоботокарный станок с ЧПУ РТ817Ф3 РМЦ-1,5 метра
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!