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Спортивные объекты

В г. Заводоуковск (Тюменская область) открылся бассейн

 © vk.com

Сегодня в Заводоуковске открылся бассейн «Жемчужина Юрского моря». В бассейне — шесть дорожек длиной 25 м, также в здании будет работать фитнес-зал. Общая площадь здания — 5 тыс. кв. метров. Есть функциональные зоны: раздевалки, сауна, гардероб, кафе.

Объект был построен по итогам рейтингового голосования жителей по типовому проекту.

 © vk.com

 © vk.com
Источник: https://vk.com/wall-109618918_4140

Тюменская область, спортивные объекты
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