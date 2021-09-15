В г. Заводоуковск (Тюменская область) открылся бассейн

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Сегодня в Заводоуковске открылся бассейн «Жемчужина Юрского моря». В бассейне — шесть дорожек длиной 25 м, также в здании будет работать фитнес-зал. Общая площадь здания — 5 тыс. кв. метров. Есть функциональные зоны: раздевалки, сауна, гардероб, кафе.

Объект был построен по итогам рейтингового голосования жителей по типовому проекту.

© vk.com

© vk.com