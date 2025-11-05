У концу строительного сезона в Сибири завершился ремонт и реконструкция больше десятка важных инфраструктутрных объектов.

По мосту через реку Белую на трассе Р-255 «Сибирь» в Усольском районе Приангарья запущено рабочее движение.

Обновление моста было начато в 2024 году. В прошлом строительном сезоне выполнен комплекс работ по ремонту мостового полотна с устройством бетонного выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя и восстановлением асфальтобетонного покрытия с заменой деформационных швов. В этом году аналогичные мероприятия провели на тротуарной части сооружения с установкой новых ограждений, опор освещения и карнизных блоков. Выполнено устройство системы водоотвода в локальные очистные сооружения и восстановлено укрепление конусов насыпи.

В связи с высокой интенсивностью движения (более 12 тыс. автомобилей в сутки) и большой социальной значимостью объекта, ФКУ Упрдор «Прибайкалье» и подрядная организация приложили максимум усилий для досрочного завершения ремонта. Согласно заключенному государственному контракту, работы были предусмотрены до 2026 года включительно.

В Иркутской области подвели итоги пятилетней реконструкции Култукского тракта.

Пять лет назад, в августе 2020 года, на сети федеральных дорог Иркутской области произошло знаковое событие — было открыто движение по новому участку трассы Р-258 «Байкал» (км 47 — км 55). Этот отрезок протяженностью 9,7 км, построенный в обход одного из самых аварийных горных серпантинов в регионе, стал символом повышения безопасности на автомобильных дорогах региона и развития транспортной инфраструктуры Прибайкалья в целом.

Новый участок сократил путь от Иркутска до Слюдянки на 3 км. Техническая категория дороги изменилась с IV на II. Трасса стала шире, а значит выросла и пропускная способность — с 6 до 14 тыс. автомобилей в сутки. Пять лет эксплуатации подтвердили расчеты проектировщиков и строителей. Участок успешно справляется с высоким трафиком, включая интенсивный грузопоток в Китай и Монголию.

Строительство в сложных горных условиях потребовало применения передовых технологий и особо прочных материалов. Дорожникам пришлось буквально пробивать новую трассу в горах. Проведен масштабный комплекс буровзрывных работ. Глубина выемок достигала 40 м, высота насыпей — 20 м. Отсыпано свыше 2 млн кубометров грунта. Для устойчивости земляного полотна возведена 250-метровая подпорная стенка из коробчатых габионов. Основание дороги выполнили из крупнозернистого пористого асфальтобетона марки I, верхнее покрытие — из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Всего было уложено более 60 тыс. тонн смесей.

Новый объект, построенный по современным стандартам на месте старой дороги 1940-х годов, стал ответом на вызовы времени. Он не только обеспечил безопасность, но и способствовал экономическому развитию региона, улучшил логистику международных перевозок. Старый опасный серпантин был рекультивирован, а его склоны засажены несколькими тысячами сеянцев хвойных деревьев.

Успех первого этапа модернизации трассы Р-258 «Байкал» позволил продолжить работы по строительству новых участков данной автодороги. В 2024 году ФКУ Упрдор «Прибайкалье» ввело в эксплуатацию следующий ключевой объект — участок км 26 — км 47 (обход сёл Моты и Чистые Ключи ). Этот новый отрезок на пути к Байкалу, заменил старый маршрут, проходивший через населенные пункты и изобиловавший опасными элементами: резкими уклонами, спусками, крутыми поворотами и участками с ограниченной видимостью.

Пять лет успешной эксплуатации участка трассы Р-258 «Байкал» км 47 — км 55 и ввод нового участка км 26 — км 47 в 2024 году наглядно демонстрируют последовательную работу по созданию современной и безопасной дорожной инфраструктуры Прибайкалья. Это стратегические вложения в будущее региона, его жителей, экономики и уникального природного наследия Байкала.

В Упоровском районе Тюменской области торжественно открыли новый мост.

Движение запустили по новому мосту через реку Талицу автомобильной дороги Суклем-Крашенинино. Объект реконструировали в рамках региональной программы «Развитие транспортной инфраструктуры». Работы начались в 2024-ом году. Длина мостового перекрытия более 44 метров. Мост железобетонный, покрытие — асфальтобетон.

В Югре завершилось строительство дороги до деревни Шапша.

В Югре в нормативное состояние привели 11 километров дороги к деревне Шапше. Новая дорога поможет жителям малочисленного пункта быстрее добраться до города. Трасса пользуется популярностью среди туристов, посещающих центральную часть Югры. Деревня Шапша славится своими достопримечательностями, такими как эколого-просветительский центр «Шапшинское урочище» и старинная церковь святого преподобного Евфимия Великого, одна из важнейших религиозных построек региона.

Капитальный ремонт выполнялся на участке км 0+км 10+910. В результате выполнения в нормативное состояние привели участок протяженностью 10,908 км. Объект переходящий — ремонт стартовал в прошлом году.

В Тайшетском районе Иркутской области завершился ремонт моста через реку Бирюсу.

Ремонт сталежелезобетонного моста через реку Бирюсу завершился в Тайшетском районе. Он расположен на 35 км автодороги Тайшет — Шелехово — Талая — Сереброво. На проведение работ направили 235,9 млн рублей. Их начали в прошлом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершают по его правопреемнику — нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Протяженность мостового перехода составляет 276,39 метра, в нем шесть пролетов и семь опор. Специалисты подрядной организации отремонтировали опоры и внутренние поверхности пролётного строения, заменили мостовое полотно и деформационные швы по всей ширине проезжей части. Проведена пескоструйная очистка и покраска металлоконструкций. На мосту и подходах к нему уложено новое асфальтобетонное покрытие.

На дороге Черемхово — Голуметь — Онот завершили капитальный ремонт участка длиной восемь километров.

В Черемховском районе Приангарья завершен капитальный ремонт участка автомобильной дороги Черемхово — Голуметь — Онот с 19-го по 27-ой километр. Он находится между деревнями Нены и Халта. В нормативное состояние привели восемь километров, на это из областного и федерального бюджетов выделили более 290 млн рублей.

Ремонт дороги Черемхово — Голуметь — Онот важен для жителей нескольких населенных пунктов. По ней следуют маршруты школьного и межмуниципальных автобусов, она является социально и экономически значимой для района. Проведенные работы носят комплексный характер, они направлены на усиление дорожной инфраструктуры, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.Для защиты дороги от разрушения уложено 12 водопропускных труб диаметром от 1,5 до 2 метров, уложено асфальтобетонное покрытие, проведено укрепление и бетонирование кюветов, установлены барьерные ограждения. Для отдыха водителей и пассажиров обустроена площадка с заездным карманом, беседкой и туалетом.В дополнение к этому начат капитальный ремонт на участке автодороги с 0-го по 7-й км — от Черемхово до федеральной трассы Р-255 «Сибирь». На отрезке с 0 по 4,5 км уже проведено устройство земляного полотна. В планах — укладка асфальтобетонного покрытия. На 77-ом километре дороги продолжается ремонт моста через реку Белая. На левой стороне сделали бетонирование и уложили асфальтобетонное покрытие. В настоящее время работы сконцентрированы на правой стороне. Там проводят устройство слоя гидроизоляции и бетонирование, после чего уложат асфальтобетонное покрытие и установят ограждения.В прошлом году на этой автодороге по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили капитальный ремонт участка длиной десять километров с 33-го по 43-й км и капитальный ремонт моста через реку Голуметь протяженностью 77,3 метра, он расположен на 33-м километре.

На автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда завершили ремонт участков общей длиной 27 километров.

В 2025 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», на автодороге Иркутск — Оса — Усть-Уда провели реконструкцию и ремонт участков общей протяженностью 27,2 километра. Они расположены в Осинском и Иркутском районах, общая стоимость работ составила порядка 2,3 млрд рублей.

Дорога Иркутск — Оса — Усть-Уда является одним из ключевых элементов опорной транспортной сети региона, связывая десятки населенных пунктов. Проводимые работы — это не просто обновление покрытия, это комплексный подход к повышению безопасности и комфорта для тысяч жителей области. Приводить в нормативное состояние автодорогу Иркутск — Оса — Усть-Уда начали в 2017 году. За это время проведены работы на участках общей протяженностью 48,7 км, — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.В Осинском районе завершена реконструкция участка с 160-го по 173,2 км. Она шла три года. Ранее дорога была в гравийной, местами шла в гору, что создавало неудобства для водителей. Дорожники выполнили масштабные буровзрывные работы, провели выемку и сделали насыпь, высота которой в среднем составила порядка 19 метров. Смонтировали водопропускные трубы и переустроили коммуникации. На всем участке уложено новое асфальтобетонное покрытие, укреплены откосы и обустроены примыкания.В Иркутском районе выполнили ремонт участка с 28-го по 42-й км. Специалисты отремонтировали водопропускные трубы, на проблемных участках заменили пучинистые грунты, на всем протяжении уложен новый асфальт. Для безопасности установлены барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесена разметка.

Обновленный мост через реку Тутура открыли в Жигаловском районе Прибайкалья.

Завершился ремонт моста через реку Тутура на 40-м километре автодороги Жигалово — Казачинское. Длина моста составляет 126,7 метра, а с подходами — 160 метров. Работы выполнены по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Для повышения прочности моста отремонтированы и усилены главные балки. Для защиты от коррозии опоры и пролётные строения обработаны специальными составами. Тротуары изготовлены из сталефибробетона — этот материал увеличивает срок службы покрытия и снижает затраты на ремонт. Также на мосту выполнены работы по гидроизоляции, укладке защитного слоя и двухслойного дорожного покрытия, что способствует увеличению срока эксплуатации объекта. Установлены композитные перильные ограждения и лестничные сходы, которые сочетают высокую прочность, лёгкость и устойчивость к перепадам температур и влажности. Для отвода воды сделали лотки и колодцы, а высоту ограждений увеличили до 1,1 метра для дополнительной защиты участников движения. В темное время суток мост освещается, что делает проезд и переход более безопасным.

В Чунском районе Иркутской области введен в эксплуатацию мост через реку Джидыкан.

В Чунском районе отремонтировали мост через реку Джидыкан. Он расположен на 93-м километре автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск. Его протяженность составляет 30 метров, с автомобильными подходами — 130 метров. Работы провели по национальному проекта «Инфраструктура для жизни».

Специалисты отремонтировали и укрепили промежуточную и береговые опоры. Для защиты от разрушения на них нанесли четыре слоя антикоррозийного покрытия. На пролетах для повышения надёжности заменили пять 15-метровых балок, установили барьерные ограждения. Полностью обновили дорожное полотно: уложили гидроизоляционный слой, предотвращающий повреждения от талых вод, асфальтобетонное покрытие, нанесли дорожную разметку. На проведение работ направили около 52 млн рублей.

Отремонтированный мост через Джидыкан — это гарантия безопасности автомобильного движения для тысяч водителей и пассажиров, которые пользуются трассой Тайшет — Чуна — Братск. Раньше это была лесовозная дорога. Так как она короче альтернативного пути от Тайшета до Братска почти на 200 километров, ей начали пользоваться местные жители. Приводить её в нормативное состояние: строить основание дороги, качественное покрытие, делать мосты, начали в 2012 году. Такие проекты меняют качество жизни людей и логистику всего района.

В Иркутской области завершено приведение в нормативное состояние двух участков автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск.

В Иркутской области завершено приведение в нормативное состояние двух участков автомобильной дороги Тайшет — Чуна — Братск. Их общая протяженность составляет 13 км. Работы начали в 2024 году. На это из федерального и областного бюджетов в 2025 году направлено 331,4 млн рублей.

В Братском районе на участке с 215 по 220 км проводят капитальный ремонт. Его начали в прошлом году. Специалисты провели водоотведение, уложив две водопропускные трубы, обустройство кюветов и укрепление обочин. Для остановки автобусов оборудовали два заездных кармана. На всем участке уложили асфальтобетонное покрытие. В границах села Турма обустроили тротуары и остановочные павильоны, освещение. В Чунском районе на участке с 93 по 101 км тоже завершён ремонт. На участке восстановили водопропускные трубы, уложили асфальтобетонное покрытие.

Помимо этого, сейчас приводят в нормативное состояние еще три участка автодороги. Работы на них переходящие, их завершат в следующем году. В Чунском районе идет реконструкция участка со 82 по 89 км. Специалисты уложили там водопропускные трубы и верхний слой основания. Начата реконструкция трех железобетонных мостов. На них установили опоры и пролетные балки. В следующем году на всем участке уложат асфальтобетонное покрытие, установят ограждения. В Тайшетском районе на участке с 31 по 45 км и в Чунском районе на отрезке со 101 по 113 км ведут ремонты. Там уложили водопропускные трубы, частично уложили асфальтобетонное покрытие, на каждом участке оборудовали по два остановочных пункта. В следующем году специалисты завершат укладку асфальтобетонного покрытия, установят дорожные знаки, нанесут разметку. В дополнение к этому продолжаются работы по реконструкции мостового перехода через суходол на 32 км автодороги.

Теперь автодорога Тайшет — Чуна — Братск входит в опорную сеть Российской Федерации. В этом году на ней ремонтируют пять участков общей протяжённостью 34 километра. В Чунском районе реконструируют участок с 82 по 89 километр, ремонтируют отрезки с 93 по 101 километр и со 101 по 113 километр. В Тайшетском районе обновляют участок с 31 по 45 километр, в Братском — капитально ремонтируют отрезок со 215 по 220 километр. Параллельно идёт реконструкция моста через суходол на 32 километре дороги. Все работы выполняют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В особо охраняемой природной территории на острове Ольхоне завершили ремонт автодороги Хужир — Харанцы.

В одном из самых популярных туристических мест в Иркутской области — на Ольхоне, крупнейшем острове озера Байкал — завершен ремонт автомобильной дороги Хужир — Харанцы. На его проведение из федерального и областного бюджетов направили 298,5 млн рублей.

Остров Ольхон находится в границах особо охраняемой природной территории. Долгое время начать ремонт дорог там не получалось из-за ограничений природоохранного законодательства. Но мы смогли это решить, вести работы со строгим соблюдением экологических норм под постоянным контролем «Заповедного Прибайкалья» и Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Длина автомобильной дороги Хужир — Харанцы составляет пять километров. Для устройства её основания специалистами Дорожной службы Иркутской области использовали полимерный стабилизатор грунтов «Стабилен СР» и цемент. Работы выполнялись методом глубокого холодного ресайклинга на всю ширину земляного полотна. Такая технология позволяет продлить срок службы дороги и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Для обеспечения безопасности дорожного движения установили сигнальные столбики, барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесли разметку на проезжую часть.

Хужир — Харанцы — это первая автомобильная дорога на Ольхоне, где завершили работы. В высокой степени готовности находятся ещё два участка автодорог на острове, где идут капитальные ремонты. На подъезде к Хужиру протяжённостью 5,1 километра завершены все работы на проезжей части: уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена разметка. Там осталось завершить создание системы водоотведения и укрепленной обочины, по которой смогут ездить велосипедисты, установить дорожные знаки. В посёлке Хужир на отрезке длиной 1,7 километра осталось уложить около 200 метров второго слоя асфальтобетонного покрытия, установить дорожные знаки, нанести разметку.

В Иркутской области завершили ремонт участка автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир протяженностью 5,1 километра. Работы выполнены по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» на участке с 114 по 119 километр. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

Дорога ведёт в одно из самых популярных туристических мест Иркутской области — на Малое море озера Байкал и к переправе на остров Ольхон. На ремонт участка направлено 238,4 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В Нижнеудинском районе Иркутской области завершили ремонт моста через реку Хингуйка.

Завершен ремонт моста через реку Хингуйка в Нижнеудинском районе Иркутской области. Он расположен на 28 км автомобильной дороги Нижнеудинск — Боровинок — Чуна, недалеко от рабочего поселка Атагай. Протяженность моста составляет 39,7 метра. Специалисты отремонтировали две береговые и две промежуточные опоры, заменили балки пролетного строения, отремонтировали и очистили бетонные поверхности. На объекте полностью заменили мостовое полотно: уложили выравнивающий слой, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. Для повышения безопасности дорожного движения установлено металлическое ограждение.

