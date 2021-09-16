Системы С-500 «Прометей» начали поступать в ВС России

© cdn.iz.ru

Перспективная зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний. Об этом заявил 16 сентября 2021 года в кулуарах Тюменского нефтегазового форума вице-премьер РФ Юрий Борисов.

ЗРС С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») производства концерна ВКО «Алмаз-Антей» относится к новому поколению ЗРС «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны, который предназначена для поражения всех имеющихся и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей — способен перехватывать не только баллистические, но и аэродинамические цели, а также крылатые ракеты. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.

Подготовка специалистов для работы на ней ведётся с 2017 года. С-500 придёт на смену ЗРС С-400 «Триумф».

Ранее сообщалось, что первые системы С-500 «Прометей» поступят на вооружение армии, которая обеспечивает противовоздушную и противоракетную оборону Москвы и Центрального промышленного района России.