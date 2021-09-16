В Монголию отправлен подвижной состав для первой в стране ДЖД

Камбарский машиностроительный завод отправил в Монголию подвижной состав колеи 750 мм для первой в стране детской железной дороги.

Камбарский машиностроительный завод © sun9-84.userapi.com

Завод изготовил узкоколейный тепловоз ТУ10 № 033 и пассажирские вагоны ВП750. Они будут эксплуатироваться на учебном полигоне детской железной дороги в городе Дархан.

Вагоны ВП750 © sun9-55.userapi.com

Согласно проекту, общая протяженность Детской магистрали составит 2,1 км, ширина колеи 750 мм. Детская железная дорога будет круговой с двумя стрелочными постами.

Тепловоз ТУ10 © sun9-38.userapi.com

Тепловоз ТУ10 предназначен для пассажирских перевозок на детских железных дорогах. Внешний вид тепловоза отличается современным дизайном: кабина новой конструкции выполнена в виде композиционного модуля, монтируемого на стальном кузове локомотива. Помимо современного облика, новая кабина обеспечила поездной бригаде существенно лучшие условия труда. Увеличенное внутреннее пространство, система обеспечения климата с применением кондиционирования воздуха, современный пульт машиниста, тщательно рассчитанное остекление, обеспечивающее максимальный обзор машинисту и его помощнику, — все эти элементы обеспечили комфортные условия труда для поездной бригады, повысили безопасность управления новой машиной.

Вагон ВП750 © sun9-76.userapi.com

Вагон пассажирский предназначен для перевозки пассажиров по железным дорогам узкой колеи. Отделка салона выполнена в соответствии со всеми современными требованиями, окна оборудованы стеклопакетами и форточками, пассажирские кресла имеют мягкие вставки. Вентиляция салона осуществляется через форточки и дефлекторы с ручной регулировкой. Для дополнительного удобства пассажиров в салонах установлены столики, багажные полки.