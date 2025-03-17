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d-tatarinov 17 марта 2025, 16:40 32 Транспорт, спецтехника и логистика

Отгрузка тепловоза-снегоочистителя ТГМ40-С

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 © zavod-kmz.ru

Камбарский машиностроительный завод произвел отгрузку тепловоза-снегоочистителя ТГМ40-С, который будет эксплуатироваться на предприятии Свердловской области.

Четырехосный тепловоз-снегоочиститель капотного типа серии ТГМ40 оснащен оборудованием для очистки от снега железнодорожных путей промышленных предприятий колеи 1520 мм, при этом выполняет маневровую и вывозную работу в режиме тепловоза без переоборудования.

Снегоочиститель характеризуется малым воздействием на путь и большой шириной очистки.

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Источник: zavod-kmz.ru

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Удмуртская Республика, Камбарка, Камбарский машиностроительный завод, тепловоз-снегоочиститель ТГМ40-С
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