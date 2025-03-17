Отгрузка тепловоза-снегоочистителя ТГМ40-С

Отгрузка тепловоза-снегоочистителя ТГМ40-ССледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Камбарский машиностроительный завод произвел отгрузку тепловоза-снегоочистителя ТГМ40-С, который будет эксплуатироваться на предприятии Свердловской области.
Четырехосный тепловоз-снегоочиститель капотного типа серии ТГМ40 оснащен оборудованием для очистки от снега железнодорожных путей промышленных предприятий колеи 1520 мм, при этом выполняет маневровую и вывозную работу в режиме тепловоза без переоборудования.
Снегоочиститель характеризуется малым воздействием на путь и большой шириной очистки.
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