Отгрузка тепловоза-снегоочистителя ТГМ40-С

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Камбарский машиностроительный завод произвел отгрузку тепловоза-снегоочистителя ТГМ40-С, который будет эксплуатироваться на предприятии Свердловской области.

Четырехосный тепловоз-снегоочиститель капотного типа серии ТГМ40 оснащен оборудованием для очистки от снега железнодорожных путей промышленных предприятий колеи 1520 мм, при этом выполняет маневровую и вывозную работу в режиме тепловоза без переоборудования.

Снегоочиститель характеризуется малым воздействием на путь и большой шириной очистки.

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