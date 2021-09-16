В Тюмени открылись новые детские сады

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Новые детские сады открылись в жилых комплексах «Московский», ул. Невская, 111 и «Кристалл», ул. Д. Менделеева, 14а 16 сентября. Каждое учреждение примет по 516 детей, 120 из них — до 3 лет. 15 сентября состоялось открытие третьего корпуса детского сада № 172 в мкр Айвазовский. В новом садике набрано пять групп полного дня, одна из них — для детей раннего возраста.

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Территории детсадов обустроены спортивными и прогулочными площадками со специальным травмобезопасным покрытием. Здания учреждений соответствуют требованиям доступности для маломобильных групп населения. Современная образовательная среда в каждом учреждении включает пространства для поддержки детской одаренности. При этом у каждого из новых детских садов имеются отдельные направления и технологии для развития способностей воспитанников.