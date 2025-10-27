MAX
В Тюмени открылся новый детский сад

Садик в ЖК «Легенда парк» рассчитан на 317 мест. Общая площадь здания — более 5 тыс. 800 квадратов. В нем 14 групп, в том числе три ясельные. Предусмотрены кабинеты для индивидуальных занятий, коррекции речи, рисования, физкультурный и музыкальный залы, пищеблок, медицинский блок, служебно-бытовые помещения. На территории благоустроены 14 групповых площадок с теневыми навесами, малыми архитектурными формами и две спортивные площадки.

Источник: vsluh.ru

