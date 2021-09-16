В регионах открыты новые спортивные объекты часть 18 (2021г.)

© fs01.cap.ru

Республика Чувашия

г.Чебоксары

Водноспортивное сооружение в Чувашском госуниверситете построено в рамках проекта «500 бассейнов». Бассейн Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова включает шесть дорожек длиной 25 метров. Основу бассейна составляет чаша из нержавеющей стали размером 25×16 метров, глубиной от 1,2 до 1,8 метров. Бассейн оборудован системой озонирования и фильтрации воды, температурными датчиками. Площадь зеркала воды — 400 квадратных метров.

© fs01.cap.ru

Спортивный объект полностью оборудован для комфортного пребывания и занятий плаванием: здесь есть раздевалки, душевые, а также кабинет медсестры и тренерские комнаты. Он адаптирован и для людей из маломобильных групп населения: имеются специальные поручни, лифт, устройство для спуска в воду. Ежедневно бассейн смогут посещать 504 человека.

© fs01.cap.ru

http://www.cap....lsya-novij-bass

© forum.na-svyazi.ru

г.Чебоксары

Торжественное открытие баскетбольного центра прошло в воскресенье днём на Театральной набережной города у Певческого поля. Баскетбольный центр в Чебоксарах построен в рамках Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям». Он стал четвертым по счету в России, а до конца года аналогичные центры откроются в Волгограде и Тюмени

© forum.na-svyazi.ru

Подобные центры уличного баскетбола также работают в Туле, Новомосковске и Калининграде. Все они отвечают стандартам международной федерации баскетбола (FIBA) и позволяют проводить массовые турниры и международные соревнования. В качестве покрытия было выбрано самое экологичное, износостойкое, всепогодное акриловое покрытие.

© forum.na-svyazi.ru

https://forum.n...owtopic=3016920

© bryanskobl.ru

Брянская область

г. Жуковка

14 сентября в Жуковском Центре физической культуры и спорта «Десна» открыли новый бассейн. Спорткомплекс — трехэтажное здание общей площадью более 6 683 кв м. Внутри оборудованы бассейн с ванной 10×6м, бассейн с ванной 25×11 м, зал подготовительных занятий, зал для проведения тренировок единоборцев, универсальный спортзал, сауна, солярий, массажный кабинет, медпункт, буфет, кабинеты для специалистов. Ванны бассейнов оборудованы подъемниками для инвалидов. На трибунах могут располагаться до 64 зрителей.

© bryanskobl.ru

© bryanskobl.ru

© bryanskobl.ru

https://gazeta-...mya-bassejnami/

http://www.brya...021/09/14/13151

© duma32.ru

г.Брянск

Бежицкий район

14 сентября состоялась церемония открытия обновленного Ледового дворца «Десна» в Бежицком районе города Брянска.в масштабную реконструкцию спортивной арены, которая продолжалась с сентября 2019 года, вложили десятки миллионов рублей. В результате здесь появилась полноценная тренировочная база, где одновременно смогут заниматься более сотни хоккеистов. Подобного объекта в Брянске еще не было. Дворец включает в себя новую ледовую площадку размером 60 на 30 метров, спортивный и тренажерный залы, бросковую зону, а также спецтренажер для усовершенствования катания на коньках. В здании спортивного комплекса есть два этажа, на которых расположены служебные и административные помещения. Обустроена гостиница на 38 комнат, где будут размещаться иногородние спортивные делегации.

© duma32.ru

https://duma32.ru/events/7031/

В Ярославле в рамках программы «Газпром-детям» открыт новый специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым легкоатлетическим манежем © ukhta-tr.gazprom.ru

Ярославская область

г.Ярославль

15 сентября во Фрунзенском районе Ярославля начал работу специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс. Здесь созданы возможности для круглогодичных тренировок детей и взрослых. Также ФОК оборудован для проведения занятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дмитрий Миронов открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославле © yarregion.ru

Общая площадь учреждения более 5 тысяч квадратных метров. Здесь создан крытый легкоатлетический манеж с круговыми беговыми дорожками на 200 метров, на котором будут тренироваться ребята как из городских, так и областных спортивных школ. Для них дополнительно спроектированы секторы для прыжков в высоту, с шестом, тройных прыжков, а также метаний ядра и диска. Кроме того, в ФОКе есть универсальный зал размером 30×18 метров для игровых видов спорта: мини-футбола, баскетбола и волейбола.

Дмитрий Миронов открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Ярославле © yarregion.ru

В комплексе будут заниматься более 350 детей, 140 из которых с ограниченными возможностями здоровья

https://ukhta-t...s/2021/09/1492/

https://www.yar...px?NewsId=22498

© sun9-45.userapi.com

Мурманская область

г. Полярные Зори

В Полярных зорях состоялось торжественное открытие баскетбольного стадиона Строительство нового спортивного объекта стало возможным благодаря совместным усилиям АО «Концерн Росэнергоатом», Центра современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом, Кольской атомной станции и администрации г. Полярные Зори.

https://vk.com/...48519_281115895

http://moovk.ru/archives/82701