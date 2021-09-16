В Тюменской слободе открыли новый корпус школы искусств

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В Тюмени в микрорайоне Ямальский-2 на ул. Заполярной, 9/13, открыли новый корпус детской школы искусств «Гармония». В этом году учреждению исполняется 50 лет. В двухэтажном здании площадью 1 366 квадратных метров смогут обучаться 500 воспитанников 2-16 лет. Дли них открыли четыре отделения: музыкально-эстетического воспитания для детей дошкольного возраста, хореографическое, художественное и музыкальное. После конкурсного отбора в школу приняли 426 детей. Принимать воспитанников на все направления кроме художественного будут до конца сентября.