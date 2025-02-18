В Тюмени началось строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня

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В Тюмени начали забивать сваи по первому из десяти объектов межвузовского кампуса — 12-этажной гостиницы для преподавателей на 120 мест. Это первый этап, на втором — возведение остальных девяти объектов: четырёх общежитий для студентов, учебно-лабораторного корпуса, технопарка, центра поддержки и развития талантливой молодёжи, спортивного комплекса, конгресс-центра. Студенческий городок полностью будет построен в 2028 году.

© vsluh.ru

Застройщик предварительно провел испытания свай. Выполнена разработка котлована на проектную отметку, с которой производится погружение основного количества свай — это почти 400 штук.

© vsluh.ru

В состав тюменского кампуса войдут: учебно-лабораторный комплекс, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодёжи, конгресс-центр, спортивный комплекс, четыре общежития на 4 тыс. 980 мест, гостиница для преподавателей на 120 мест.

© vsluh.ru

Гостиница будет стилизована под маяк, а символом нового образовательного пространства стал буй, наполненный полимером, произведённым компанией СИБУР. На водных путях буй предупреждает о рисках и указывает направление движения. Так и Тюменский кампус поможет научному сообществу и власти определить правильные векторы научно-технологического развития, а молодым талантам подскажет верную дорогу в будущее.

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Площадку для кампуса в районе озера Круглое подготовили в кратчайшие сроки. Сюда завезено более одного миллиона кубометров песка.

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Сейчас идут работы по укреплению берега и по строительству дамбы со стороны реки Туры.

© vsluh.ru

Благодаря кампусу Тюмень получит современное комфортабельное общественное пространство, которое станет новой точкой притяжения для жителей и гостей областной столицы. Это будет градостроительная доминанта нового городского района возле озёр Круглое и Алебашево.

© vsluh.ru

Тюменская область стала одним из победителей второй волны отбора проектов по созданию студенческих кампусов мирового уровня в конце 2022 года. Межуниверситетский кампус в Тюмени возводится в рамках федерального проекта «Создание сети современных кампусов» национального проекта «Молодёжь и дети». В настоящее время ведётся проектирование ещё девяти объектов. В течение 2025 года все они должны пройти госэкспертизу и перейти к этапу строительства.

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