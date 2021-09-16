В Якутии открыли новую сельскую школу-детский сад

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В селе Октемцы Хангаласском улусе Якутии открылась школа-сад на 320 мест. Объект отвечает всем современным требованиям и построен в рамках национального проекта «Образование».

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До этого 229 школьников учились в старом деревянном здании — теперь на его месте расположено футбольное поле и спортивная площадка при новой школе-детсаде.

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Первая свая нового здания школы была забита в апреле 2019 года. Октемская СОШ им. П.И. Шадрина рассчитана на 220 мест, в школе имеются 13 современных классов, детский сад «Туллукчаан» одновременно могут посещать 100 детей.

© ysia.ru

© ysia.ru

© ysia.ru

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