Омсктрансмаш передал российской армии партию ТОС-1А

© transmash-omsk.ru

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, изготовленные Омским заводом транспортного машиностроения (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию Ростех) были переданы Министерству обороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. В ближайшее время они поступят в войска.

Уникальные тактико-технические характеристики ТОС-1А делают ее непревзойденной при выполнении боевых задач. Несмотря на это, Омсктрансмаш продолжает заниматься модернизацией тяжелых огнеметных систем.

Так, в 2020 году был внесен ряд конструктивных изменений. Новая партия также имеет усовершенствованную встроенную динамическую защиту, систему навигации GPS Глонасс для определения местоположения машины, положения над уровнем моря, точных координат и времени. Кроме того, техника оснащена гусеницами новой модификации — с прямым грунтозацепом. Перед тем как отправиться в войска, все изделия прошли необходимые испытания под контролем военного представительства Минобороны.

«Мы гордимся, что техника нашего производства ежегодно пополняет ряды российской армии. Специалисты завода постоянно работают над тем, чтобы повысить боевые возможности машин и улучшить их характеристики, что позволяет нам успешно выполнять государственные обязательства и с уверенностью смотреть в будущее» — прокомментировал генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов.

К концу года Омсктрансмаш в рамках ГОЗ планирует отгрузить партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А новой модификации. Тяжелая огнеметная система ТОС-1А является модернизированной версией боевой машины ТОС-1, которая была принята на вооружение в 1995 году. Сегодня она востребована не только в России, но и в некоторых зарубежных странах. Боевая машина БМ-1 системы ТОС-1А, имея бронирование на уровне танка и минимальную дальность стрельбы 600м (максимальная — 6км), может выполнять необходимые боевые задачи на линии непосредственного соприкосновения с противником как в обороне, так и в наступлении, практически оставаясь неуязвимой.

Действия ТОС-1А в боевых порядках войск позволяют сократить время на целеуказание и повысить эффективность огневого поражения. Данные системы способны вести огонь как с закрытых огневых позиций, так и по видимым целям практически сразу после их обнаружения.