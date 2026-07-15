Основной автомат армии: «Калашников» подтвердил качество АК-12 на госиспытаниях
«Калашников» завершил плановые периодические испытания 5,45-мм автомата АК-12 образца 2023 года. Государственный заказчик признал качество автомата соответствующим требованиям, и предприятие отгрузило очередную крупную партию продукции.
На сегодняшний день АК-12 остается основным индивидуальным стрелковым оружием Вооруженных сил России. Поставки по госзаказу идут строго по графику, без срывов. При этом концерн расширяет номенклатуру: за период проведения СВО количество выпускаемых изделий увеличилось, а объемы производства продолжают расти.
В 2025 году по запросу военнослужащих ВДВ «Калашников» начал выпуск укороченной версии АК-12К. Она предназначена для штурмовых действий в городской застройке и стесненных условиях полевых укреплений. Госзаказ на эту модель выполнен досрочно.
«Завершение испытаний основного индивидуального стрелкового оружия Вооруженных сил России — АК-12 — это важный этап в ключевом производстве концерна. Мы не просто подтвердили высокие характеристики нашей продукции на государственном уровне, мы гарантируем что автомат надежно защитит жизнь военнослужащего», — отмечает генеральный директор АО «Концерн «Калашников», член бюро Союза машиностроителей России Алан Лушников.
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