В Москве открылись новые поликлиники для детей и взрослых

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Первых пациентов приняла сегодня новая детско-взрослая поликлиника с женской консультацией в Щербинке.

«Сегодня в Щербинке мы открываем после завершения строительства детско-взрослую поликлинику. Новая поликлиника отвечает всем требованиям нового московского стандарта. Светлое, современное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров, где медицинскую помощь смогут получать и взрослые, и дети, рассчитана на 750 посещений в смену — 500 взрослых и 250 детей», — сообщила главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина.

В здании для взрослых и детей будет работать отделение лучевой диагностики, укомплектованное магнитно-резонансным томографом (МРТ). Кроме того, в отделении установлены цифровой флюорограф, рентгенологическая установка и маммограф. Для проведения ультразвуковой диагностики закуплены 5 новых современных аппаратов УЗИ экспертного класса. Также заработает первое в Щербинке эндоскопическое отделение.

Детская поликлиника на Первомайской улице находится в правом крыле нового здания, взрослая — в левом, для них оборудовали отдельные входы. Это сделано для того, чтобы потоки пациентов не пересекались.В детской поликлинике будут принимать педиатры и профильные специалисты, такие как офтальмолог, оториноларинголог, хирург, невролог, кардиолог, эндокринолог, гастроэнтеролог.

В поликлинике открыто отделение здорового ребенка, массажный кабинет, кабинет забора крови, помещение для кормления и взвешивания грудных детей, кабинеты доврачебного приема и вакцинации.Все смежные службы и кабинеты расположены рядом, так что не придется долго искать нужного специалиста.

К тому же продуманная удобная планировка позволяет избегать контакта между больными и здоровыми детьми.Также в детской части поликлиники есть процедурная, готовится к началу приема физиотерапевтическое отделение с кабинетами ингаляционной терапии и электросветолечения.

Во взрослом отделении будут вести прием терапевты и узкие специалисты: есть кабинеты хирурга, оториноларинголога, офтальмолога, уролога, инфекциониста, а также женская консультация.

В новой поликлинике для пациентов предусмотрели зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, кабинет ингаляционной терапии, кабинет профилактики инфарктов и инсультов для пациентов групп риска, отделения функциональной диагностики.

В центральной части здания располагается отделение лучевой диагностики, которое обслуживает и взрослую, и детскую поликлиники. Кроме того, есть дневные стационары для взрослых и маленьких пациентов.На каждом этаже для посетителей создали зоны ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, мягкими диванами, для детей оборудовали специальные игровые зоны. Так что теперь посещение поликлиники в новом здании станет ещё комфортнее.

Головное здание детской городской поликлиники № 130 в Крылатском открылось после комплексной реконструкции

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Шестиэтажное здание медицинского учреждения в Крылатском было построено в 1987 году по типовому проекту. Его площадь составляет свыше шести тысяч квадратных метров. В последние годы здесь размещается головное здание детской городской поликлиники № 130, медицинскую помощь в котором получают 12,3 тысячи маленьких москвичей.

Комплексную реконструкцию поликлиники начали в июне 2020 года и завершили в сентябре 2021-го. На время проведения работ пациентов перевели в другие филиалы. В основном они посещали поликлинику на Осеннем бульваре.

© mos.ru

В ходе работ здание на улице Крылатские Холмы практически полностью перестроили: сделали новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки, стяжку пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнили отделку помещений.

По окончании реконструкции в поликлинике установили 473 единицы современного медицинского оборудования. В частности, по контрактам жизненного цикла закупили один рентгенографический комплекс и четыре аппарата УЗИ. Полностью обновили кабинеты офтальмолога и оториноларинголога.

© mos.ru

Посещать поликлинику по-прежнему смогут 320 пациентов в смену. В медучреждении работают 189 человек, в том числе 45 врачей. Прием ведут участковые педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, детский уролог-андролог, детский эндокринолог, детский кардиолог, невролог, ортопед-травматолог, нефролог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог. Работают кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики, физиотерапии, здорового ребенка, выдачи справок и направлений. Есть бассейн.

© mos.ru

Рассадка врачей по кабинетам организована таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема комфортным. Для детей с симптомами инфекционных заболеваний есть отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых детей и заболевших, а значит — остановить распространение инфекции.

Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники могут проводить современные виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, цифровая рентгенография.

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Для пациентов организовали зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами, телевизорами, мягкими диванами и креслами. Теплые природные тона интерьеров создают приятную атмосферу. Новая навигация интуитивно понятна, что позволяет без труда находить нужный кабинет.

Для врачей и медицинских сестер оборудованы уютные комнаты отдыха. В них они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы. В кабинетах врачей установлена эргономичная мебель.

Территорию рядом поликлиникой благоустроили и озеленили, разбили 1,2 тысячи квадратных метров газона, высадили деревья и кустарники. Уложили плитку (228 квадратных метра), установили 33 малые архитектурные формы (скамейки, урны, стелы), восемь фонарей, три шлагбаума, ворота и ограждение.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

Сегодня, помимо головного здания на улице Крылатские Холмы, в состав поликлиники № 130 входят три филиала и педиатрическое отделение в поселке Рублево. Пациентами комплекса являются около 48,4 тысячи детей — это жители районов Крылатское, Кунцево и Фили-Давыдково. Общая площадь зданий составляет 16,5 тысячи квадратных метров, мощность — порядка 1,4 тысячи посещений в смену. В поликлинике работают 452 человека, в том числе 144 врача.

В период пандемии COVID-19 в поликлинике сформировали выездные бригады для помощи пациентам на дому. В настоящее время работают одна врачебная и одна сестринская бригады, которые совершают 10-20 выездов в день.

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