POZIS ввел в строй в Татарстане крупнейший логистический центр

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На базе компании POZIS — крупнейшего в России производителя бытовой и медицинской холодильной техники — открылся логистический центр площадью более 15 тыс. кв. метров. Стоимость центра составила более 550 млн рублей.

Мощности центра позволяют одновременно хранить до 40 тыс. единиц техники. Объект укомплектован самым современным оборудованием: внедрены автоматизированные линии и процессы управления складом, оптимизированы логистические потоки, что увеличивает производительность труда на 30%.

На сегодняшний день завод производит 115 базовых моделей и более 650 модификаций. В производстве используются «зеленые» технологии и материалы, которые повышают энергоэффективность и снижают потребление озоноразрушающих веществ на 240 тонн в год.

«ПОЗиС» — предприятие с более чем вековой историей. Сегодня компания является крупным производителем медицинского оборудования, реализующим свою продукцию в России и за рубежом.

Проект был реализован в сжатые сроки. Работы стартовали осенью 2019 года, уже в 2020 году было завершено строительство здания, в 2021 году закончено оснащение объекта.

«ПОЗиС» — один из лидеров диверсификации в составе Ростеха. Доля гражданской продукции уже сегодня превышает 50%. Предприятие является производителем холодильной техники, которая хорошо известна не только в России, но и за рубежом. Около 20% продукции поставляется на экспорт. Создание нового логистического центра — важная часть программы развития производства холодильного оборудования. Эта программа предусматривает рост объемов к 2025 году в два раза — до 600 тысяч устройств ежегодно, что требует соразмерного наращивания складских мощностей и совершенствования логистики", — сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Сегодня холодильная техника доставляется на склад в автоматизированную зону разгрузки прямо с конвейера. Продукция хранится в несколько ярусов в зависимости от назначения и типоразмеров. Система хранения — гибкая, она может меняться в зависимости от сезонной загрузки и производственной программы предприятия.

«До ввода в эксплуатацию логистического центра холодильная продукция хранилась в 19 точках, рассредоточенных по всему предприятию. Это создавало значительные неудобства, затрудняло логистику, увеличивало временные и трудозатраты. Строительство центра позволило оптимизировать логистические потоки, благодаря чему уменьшилось время погрузки холодильной техники дистрибьюторам. Рациональное использование погрузочной техники и современного складского оборудования позволило снизить эксплуатационные расходы, при этом увеличилась производительность труда на 30%", — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

На сегодняшний день завод производит 115 базовых моделей и более 650 модификаций. В производстве используются «зеленые» технологии и материалы, которые повышают энергоэффективность и снижают потребление озоноразрушающих веществ на 240 тонн в год.

Ежегодно «ПОЗиС» осваивает новые виды продукции. Сегодня завод производит холодильники с современными характеристиками и дизайном, сенсорным управлением и антибактериальным покрытием. За 8 месяцев 2021 года темп роста производства холодильного оборудования на предприятии составил 140,9%.

«ПОЗиС» также является лидером на рынке специализированного холодильного оборудования для медицинских лабораторных служб и фармацевтической продукции. В период пандемии спрос на эту технику вырос в 3,5 раза. Всего сегодня завод производит 160 модификаций медицинской техники, имеющей регистрационные удостоверения Росздравнадзора.