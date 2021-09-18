В Челябинске открыт новый логистический центр для замороженной продукции

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Агрохолдинг «Ариант» запустил логистический центр. Логистический центр агрофирмы «Ариант» создан для хранения замороженной продукции. Общая площадь комплекса — 4 тыс. кв. метров. Ключевым его преимуществом является внедрение цифровой системы управления складом. Она позволила отрегулировать прием, обработку и отгрузку продукции и упорядочила работу персонала на различных участках. В планах на следующий год — открытие новой бойни и комбикормового завода в Красногорске. Предприятие планирует вложить в развитие 3,2 млрд рублей.

«Открытие логистического комплекса позволит нам выйти на рынки Вьетнама, Китая, Гонконга, Узбекистана, Молдовы. Благодаря расширению планируем увеличить производство мяса. Если в 2020 году мы производили 88 тыс. тонн свинины, то к 2023 году увеличим показатели до 110 тыс. тонн», — рассказал директор группы компаний «Ариант» Александр Кретов.

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На мясоперерабатывающем производстве «Арианта» работают 5,2 тыс. человек. Еще 440 рабочих мест создано на предприятии по выпуску алкогольной продукции. Сейчас в Челябинске компания реализует проект по производству виски и джина. Только с этого бизнеса агрофирма платит 1,2 млрд налогов.

Также, по словам Александра Кретова, «Ариант» строит в Красногорске еще один комбикормовый завод. Завершить проект планируют в 2022 году. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей.

В состав холдинга «Ариант» входят агрофирма «Южная», винодельня «Кубань-Вино», «ЦПИ-Ариант», агрофирма «Ариант». Производственные площадки располагаются в Челябинской области и Краснодарском крае. В 2020 году на рынок поступило более 90 млн бутылок вина и более 92 тыс. тонн мясной продукции.

Использованы дополнительные материалы с ресурса https://chel.dk.ru/news/237156770