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На территории индустриального парка «Композит» в 10 километрах от Челябинска открылся крупный складской комплекс. Реализация проекта проводилась в сжатые сроки и заняла всего 11 месяцев.

Общая площадь объекта, который по своим характеристикам соответствует классу «А», составляет 9,5 тысячи квадратных метров. Здание газифицировано, подключено к электричеству, оснащено централизованными водопроводом и канализацией с использованием локальных очистных сооружений. Важно и удачное расположение — всего в нескольких километрах от границы с Челябинском по адресу: г. Копейск, Еткульский тракт, 9.

Часть комплекса оборудована под складские помещения. Кроме того, в здании предусмотрены места под офисы, а снаружи — парковки для крупногабаритного и легкового транспорта.

Крупный логистический комплекс ввели в эксплуатацию в Челябинской области 1 © dk.ru

Комплекс крупной федеральной электротехнической компании «ЭТМ» возведен застройщиком ГК «Курс». Выполнив свои обязательства по договору, девелопер полностью подтвердил свою надежность как делового партнера.

Отмечается, что логистический центр обеспечит Южный Урал дополнительными рабочими местами, а также поможет в развитии предпринимательства, снизив издержки на комплектацию и логистику и став при этом первым объектом в рамках развития масштабного индустриального парка «Композит».

Крупный логистический комплекс ввели в эксплуатацию в Челябинской области 2 © dk.ru

Помимо этой площадки, ГК «Курс» может предложить размещение и на других, например, на Greenpolis или «Потанино». Большие трудовые ресурсы сосредоточены также в пригороде Челябинской области — в Коркино, Еманжелинске и Еткуле.

Появление резидентов в смежных электротехнических областях — эффективный инструмент ведения бизнеса для всех сторон.

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