В Удмуртии открыт новый молочный комплекс на 800 голов

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17 сентября в Алнашском районе Удмутии открылся современный животноводческий комплекс на 800 голов КРС. Новоселье состоялось в СХК-колхозе «Молодая гвардия».

Собственные инвестиции в проект составили 225 млн рублей.

Для сельхозпредприятия это самый крупный инвестиционный проект за последние годы. Большая стройка здесь закипела еще весной 2018 года, строительство велось в две очереди — два коровника на 400 голов, рассчитанные на беспривязное содержание коров. Запуск первой фермы с молочно-доильным блоком состоялся ещё летом 2020 года, в полную же силу комплекс начнет работать с 18 сентября — вторая ферма тоже начнёт заполняться животными.

© au-18.ru

В «Молодой гвардии» взяли на вооружение целый комплекс современных решений, которые позволяют максимально автоматизировать молочное производство. Так, доение коров осуществляется на доильной установке типа «Карусель». Каждое животное на новой ферме оснащено датчиками двигательной активности для совершенствования работы по улучшению воспроизводства стада. «Умные» на этой ферме и шторы — они автоматически закрываются и открываются в зависимости от заданной компьютерной метеостанцией температурных параметров. Она при изменении комфортного для коров температурного режима заставляет работать и вентиляторы.

Для создания оптимального микроклимата установлены 16 разгонных вентиляторов, в распоряжении буренок также 4 автоматических щетки-чесалки. «Прописался» на ферме и робот-подталкиватель кормов. На новом комплексе были пересмотрены и условия кормления — разработаны три вида рациона, корма животные получают в зависимости от физиологического состояния.

Благодаря таким созданным условиям уже за год в первом запущенном коровнике среднесуточный надой молока в среднем увеличился с 3 до 5 л на корову. Сегодня в сутки здесь производят 9 т молока, задача — довести этот показатель до 25 т, поделился председатель Михаил Крылов. Надо сказать, содержащиеся в этом хозяйстве животные — элитные, «Молодая гвардия» имеет высокий статус племенного завода. За 8 месяцев 2021 года здесь уже добились продуктивности дойного стада 5586 кг.

С начала 2021 года в Удмуртии вступили в строй 22 построенных с нуля и отреконструированных животноводческих объекта на 4030 скотомест. Затраты сельхозпроизводителей просубсидированы в объеме 127,3 млн руб. в рамках региональной программы «1 миллион тонн молока». В целом по итогам года ожидается, что в отрасли вступят в строй порядка 50 новых и обновленных помещений.