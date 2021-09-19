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Новые заводы и цеха

На Барнаульском заводе АТИ открыли новое производство

 © ap22.ru

15 сентября на Барнаульском заводе автоформованных термостойких изделий открыли новое производственное подразделение — цех промышленных уплотнений. Теперь на двух участках будут выпускать листовой прокладочный материал и фланцевые уплотнители.

Сегодня подобные промышленные уплотнения используют предприятия нефтегазовой, металлургической, энергетической, горнодобывающей, автомобильной и других отраслей народного хозяйства.

 © duma-barnaul.ru

«Запуск нового производства на заводе АТИ состоялся при поддержке Фонда развития промышленности Алтайского края. Предприятию было предоставлено около 20 млн руб. в виде льготного займа. Добавив собственные средства, завод открыл производство по выпуску продукции, которая востребована во многих отраслях промышленности», — сообщили на открытии цеха.

Также было отмечено, что открытие нового цеха дает городу дополнительные рабочие места, пишет пресс-служба городской мэрии.

Также на заводе планируется запуск линии по производству графитовой фольги, чтобы обеспечить полный цикл производства уплотнителей без привлечения сторонней продукции.

К концу срока реализации проекта в 2024 году цех будет выпускать продукции на 250 млн рублей в год, а число сотрудников вырастит втрое.

 © duma-barnaul.ru

https://barnaul...torom/97591054/

Источник: https://www.ap22.ru/paper/V-Barnaul...ATI-otkryli-novoe-proizvodstvo.html

Барнаульский завод АТИ, Алтайский край
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