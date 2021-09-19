В Воронежском центре ракетного двигателестроения запущено производство гражданской продукции

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Работы по реконструкции и техническому перевооружению производства для выпуска гражданской продукции завершены в Воронежском центре ракетного двигателестроения (ВЦРД).

Предприятием проведена капитальная реконструкция корпуса, в котором размещается парк новых станков, и приобретено 23 единицы современного высокотехнологичного оборудования. Станки введены в эксплуатацию, на них уже идет опытная отработка изготовления соответствующей номенклатуры изделий. В том числе на новых токарно-фрезерных обрабатывающих центрах с системой числового программного управления в рамках исполнения заказов от представителей отечественной нефтегазовой отрасли отрабатывается изготовление широкой номенклатуры деталей: корпусов, плунжеров, фланцев, крышек, патрубков и других изделий", — сообщил представитель предприятия.

В настоящее время реконструкция и техническое перевооружение завершены, на это было выделено порядка 1 млрд рублей. В 2020 году при поддержке головного предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения АО «НПО Энергомаш» (входит в ГК «Роскосмос») Воронежский центр ракетного двигателестроения получил займ 750 млн рублей от Фонда развития промышленности, а также направил свои средства.

«Для эффективности использования нового оборудования перед предприятием стоит задача обеспечить его работу в трехсменном режиме. Для этого в настоящий момент проводится набор новых специалистов и перевод номенклатуры производимых деталей со старых станков на новые. <…> Использование новых современных станков позволит увеличить производство гражданской продукции к 2022 году в два раза от уровня производства, достигнутого в 2019 году», — уточнил представитель ВЦРД.