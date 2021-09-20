ГК «Техностиль» запускает вторую линию по покраске металла

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Темпы производства ГК «Техностиль» продолжают набирать обороты. На новой производственной площадке в г. Киреевск Тульской области запущена новая покрасочная линия для рулонной стали производительностью до 6 000 тонн в месяц.

Запуск линии позволит существенно расширить производственные мощности холдинга и эффективно отвечать увеличению роста объёмов заказов. Покраска рулонной оцинкованной стали выполняется с премиальным уровнем качества. Защитно-декоративное лакокрасочное покрытие соответствует ГОСТ 34180-2017 и разработанным на его базе ТУ.

Для окрашивания используются полимерные краски стандартных и нестандартных цветов по каталогам RAL, RR, NCS, PANTONE.

Покраска выполняется эмалями на основе полиэстера, полиуретана, поливинилиденфторида, возможно окрашивание с эффектом металлик, перламутр, антиграффити, текстурирование под древесину, создание покрытий для магнитно-маркерных и меловых досок.