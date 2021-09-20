На строительную площадку Курской АЭС-2 доставлен корпус реактора ВВЭР-ТОИ для первого энергоблока

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В Курчатов на строительную площадку Курской АЭС-2, преодолев 1800 километров, прибыло «атомное сердце» — корпус реактора ВВЭР-ТОИ. Это важнейшее оборудование первого энергоблока. Внутри корпуса реактора на этапе эксплуатации АЭС размещается ядерное топливо и протекает управляемая ядерная реакция с выделением большого количества тепла.

Корпус реактора ВВЭР-ТОИ весит 340 тонн, его длина составляет 12 метров, изготовлен он из безникелевой стали, которая не меняет свойств под воздействием радиации и при высоких температурах. Корпус способен выдерживать давление в 250 атмосфер, что выше рабочего в 1,4 раза. Это сравнимо с давлением на глубине 2,5 км в океане.

«Корпус реактора ВВЭР-ТОИ имеет свои особенности. Например, в отличие от корпуса реактора ВВЭР-1200, в нем уменьшено количество сварных соединений с шести до четырех — исключены сварные соединения в активной зоне. Это снижает радиационное воздействие на швы и улучшает эксплуатационные характеристики изделия, что позволит после 60 лет эксплуатации продлить срок службы корпуса еще на 40 лет», — отметил первый заместитель директора по сооружению новых блоков Курской АЭС Андрей Ошарин.

«Производственные площадки компании „АЭМ-технологии“ стали пионерами производства оборудования для энергоблоков с новейшими реакторами ВВЭР-ТОИ. Ядерное оборудование — продукт особенный, и любая новая модификация типового решения требует адаптации производственного процесса именно для такой модели. Но мы успешно справились с задачей, при этом сократив сроки выполнения отдельных ключевых операций, традиционно обеспечивая самые высокие современные стандарты качества и безопасности. При производстве реактора для Курской АЭС-2 мы впервые использовали многие современные цифровые решения и технологии. Так что ВВЭР-ТОИ можно, в определенной мере, считать и новым атомным „цифровым продуктом“, аналогом которому на сегодняшний день в мире нет», — отметил генеральный директор АО «АЭМ-технологии» Игорь Котов.

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Перевозка сверхтяжелого негабаритного груза представляла собой сложную логистическую операцию. От места изготовления — завода «Атоммаш» в Волгодонске оборудование было перевезено на спецпричал Цимлянского водохранилища, погружено на баржу и по воде доставлено в город Семилуки Воронежской области. Речной путь составил 1500 километров. В некоторых местах для прохода баржи требовалось углублять дно. Далее изделие преодолело еще 300 километров на специальном автотранспорте до Курчатова.

«На пути транспортировки корпуса реактора из города Семилуки до площадки сооружения Курской АЭС-2 были выполнены работы по укреплению дорожного полотна и 5-ти мостовых сооружений, обустроено около 1,5 км объездной дороги. Транспортировка осуществлялась на специальном автомобильном транспортере с соблюдением безопасного скоростного режима», — пояснил исполняющий обязанности директора Курской АЭС Александр Увакин.

«Строительно-монтажные работы на площадке сооружения станции замещения ведутся очень активно. Сейчас мы разворачиваем работы на объектах вспомогательного и обеспечивающего назначения, продолжаем строительные работы на основных зданиях и сооружениях. Задача ближайшего времени — это обеспечение готовности транспортно-технологической схемы к монтажу реактора. Установка корпуса реактора на штатное место откроет новую фазу сооружения — начало тепломонтажных работ на энергоблоке № 1. Выполнение этого события запланировано на 2022 год», — подчеркнул вице-президент — директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Справочно:Энергоблоки № 1 и № 2 Курской АЭС-2 поколения «3+" являются пилотными, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информатизированный), и соответствуют всем требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Проектирование и строительство объекта осуществляет Инжиниринговый дивизион ГК «Росатом» — АСЭ. Это новый проект, созданный российскими проектировщиками на базе технических решений проекта АЭС с ВВЭР-1200. Они обладают повышенной мощностью, улучшенными технико-экономическими показателями и обладают повышенной устойчивостью к экстремальным внешним воздействиям и природным катаклизмам.