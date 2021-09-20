В Костроме открылся новый корпус онкодиспансера

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В Костроме торжественно открылся новый онкологический диспансер. Его строили ровно два года. Теперь костромские врачи смогут лечить самых тяжелых пациентов.

Новый центр оборудован по последнему слову техники. В арсенале врачей новейшие аппараты, позволяющие проводить ультразвуковую диагностику, а также сложнейшие процедуры: плазмаферез, процедура ЭКМО и другие.

В центре открыто хирургическое отделение на 20 коек. Оно включает в себя четыре операционные, отделение реанимации, приемное отделение, современные лаборатории. В новом корпусе установлен современный магнитно-резонансный и компьютерный томографы, которые позволяют проводить исследования гораздо быстрее, чем аппараты прошлого поколения.

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Еще один пример первоклассного оборудования — мониторы. На них установлено дополнительное программное обеспечение для проведения современного наблюдения за состоянием пациентов. Теперь у врачей есть возможность более предметно вести лечение пациентов высоких групп риска.

Один из примеров, когда мечты сбываются, даже самые смелые , — говорит заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации Юлия Побединцева.

В центре будут работать квалифицированные специалисты: 31 врач, 30 человек среднего медицинского персонала. Также дополнительную подготовку прошли 3 медицинских физика и 2 врача радиотерапевта.

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http://www.adm44.ru/news/detail.php/46616/