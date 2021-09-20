Силовые машины завершили модернизацию энергоблока 10 крупнейшей ТЭС в Средней Азии

© news-front.info

После модернизации, проведённой «Силовыми машинами», десятый энергоблок Сырдарьинской ТЭС успешно подключен к энергосистеме Республики Узбекистан. В результате модернизации повысится эффективность работы энергоблока, мощность которого будет доведена до 325 МВт.

Согласно EPC-контракту, подписанному компаниями «Силовые машины» и «Сырдарьинская ТЭС», российская энергомашиностроительная компания выполняет полномасштабную модернизацию шести станционных энергоблоков.

Модернизация с увеличением общей мощности шести энергоблоков станции с 1800 до 1950 МВт организована в три этапа.

Первый этап был реализован в 2019 году, когда в эксплуатацию были введены энергоблоки № 3 и № 4 — оба оснащенные оборудованием «Силовых машин». На втором этапе запущены энергоблоки № 5 и № 6.

Объём работ, завершенных на них «Силовыми машинами» включает комплексную модернизацию турбинного, генераторного, котельного и вспомогательного оборудования, внедрение автоматических систем управления технологическими процессами, реконструкцию системы автоматического регулирования, а также полный комплекс строительно-монтажных, пуско-наладочных и шеф-монтажных работ.

Произведенное российскими предприятиями «Ленинградским Металлическим заводом», заводом «Электросила», ТКЗ «Красный котельщик», Калужским турбинным заводом, оборудование обладает улучшенными рабочими характеристиками, соответствующими требованиям надежности и безопасности. Срок службы поставленных узлов турбины — 40 лет, при этом мощность каждого энергоблока по итогам модернизации увеличена на 25 МВт — до 325 МВт.

Окончание модернизации крупнейшей ТЭС Центральной Азии намечено на текущий год, когда будет введен в эксплуатацию энергоблок № 9.

Реализация проекта позволит сократить дефицит электроэнергии в стране, обеспечит устойчивую работу энергосистемы Узбекистана, положительно повлияет на экономические показатели региона.