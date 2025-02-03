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Nelton 03 февраля 2025, 15:32 6409 Производство

«Силовые машины» изготовили турбину ГТЭ-170.1

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«Силовые машины» изготовили и подготовили к отгрузке первую инновационную газовую турбину ГТЭ-170 для проекта строительства на Каширской ГРЭС («Интер РАО — Управление электрогенерацией») двух дубль-блоков ПГУ общей мощностью более 900 МВт.

Газовая турбина ГТЭ-170.1 успешно прошла программу заводских контрольных испытаний, ключевым и заключительным этапом которой стало вращение ротора турбины валоповоротным устройством. В газовой турбине применены передовые технологии и современные материалы, включая компоненты горячего тракта, для изготовления которых «Силовые машины» создали новое высокотехнологичное производство лопаток. Турбина разработана с учетом требований государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации.

Приемка турбины выполнена представителями заказчика на сборочном стенде Ленинградского Металлического завода «Силовых машин». Турбина подготовлена к отгрузке и в ближайшее время будет отправлена на Каширскую ГРЭС в Московской области.

Всего в рамках данного проекта «Силовые машины» изготовят и поставят 2 парогазовые установки на базе двух газовых турбин ГТЭ-170.1 и двух газовых турбин ГТЭ-170.2, окажут услуги шефмонтажа и шеф-наладки. Ввод в эксплуатацию энергоблоков планируется в 2027 году. Промышленная эксплуатация двух блоков на базе ГТЭ-170 — важный этап в развитии отечественной технологии газотурбостроения. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Дальнейшее размещение газовых турбин российского производства на других генерирующих объектах обеспечит технологический суверенитет российской энергетики.

«Силовые машины» организовали серийное производство отечественных газовых турбин при поддержке Минпромторга России. В настоящее время в производстве находятся 12 турбин типа ГТЭ-170, ведутся конструкторские работы по развитию линейки газовых турбин с последовательным повышением их мощности и КПД. Общий объем инвестиций компании в проект составляет 25 млрд руб., из них 6,9 млрд руб. на НИОКР субсидированы государством. В рамках этой работы в кратчайшие сроки проведено масштабное переоснащение производства, созданы уникальные инженерно-технические решения, отработаны критически важные технологии.

В изготовлении газовых турбин задействованы производственные площадки Ленинградского Металлического завода, более 1650 единиц технологического оборудования. Над проектом работают более 150 конструкторов и технологов, свыше 1400 производственных специалистов.

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Источник: https://power-m.ru/press-center/new...u-gazovuyu-turbinu-gte-170-dlya-mo/

  • Nelton
  • 13
Силовые машины, турбина, ГТЭ-170, Каширская ГРЭС
  • Нет аватара termometrix
    03.02.2516:47:10

    Производство турбин ГТЭ-170 было запущено в прошлом году.Первый агрегат был готов в конце 2023 года.

    https://sdelano...u/blogs/156513/

    Однако Нижнекамская ГРЭС временно не стала ее устанавливать, поскольку отложила инвестиционную программу, чтобы избежать повышения тарифов на электроэнергию.В этом году ожидается завершение испытаний турбины средней мощности ГТЭ-65.

    Отредактировано: termometrix~16:53 03.02.25
    #1296413
  • Oleg Sumarokov Oleg Sumarokov
    03.02.2519:57:50

    Великое событие! Раньше такие турбины покупали у сименса. Немцы выстрелили себе в ногу ради великой украины и ушли из России. Потеряли, идиоты    такой рынок!

    #1296422
    • Clausson Clausson
      03.02.2521:51:04

      Только конечно же не ради Руины, с чего бы это капиталисту стать альтруистом. Акценты должны быть правильными.

      Всё что они делали и делают, они делают для продления собственного господства над миром. И Россия со своим «многополярным миром» для них как кость в горле. Это схватка двух миров. И что бы выжить и победить в этой схватке они вынуждены жертвовать сиюминутной прибылью и… украинцами*.

      Поэтому никакой Руины и никакого выстрела в ногу, а только голый прагматизм — победить в войне и продлить собственную гемемонию. И горе побежденному.

      ______________________________________

      * Давайте уж скажем всю правду. Чертовски, надо сказать, преуспели англосаксы в своей стратегии. Заставили русских убивать друг-друга в братоубийственной войне. Дешево и довольно приятно для них. Для них уже одно это уже в какой-то мере победа. И увы для нас, что мы благодушествовали больше 30 лет и упустили момент когда можно было разойтись без этой войны. Сейчас задача номер один — победа на фронте. И задача номер два, более важная, сделать так, что они глубоко пожалели о сделанном и что бы больше ни одна шавка даже не задумалась о реванше.

      Отредактировано: Clausson~21:59 03.02.25
      #1296426
    • Нет аватара тольятти1977
      03.02.2521:59:45

      рад за то что разваливали 30 лет, но не развалили. это как в школе егэ здать. есть куда стремится, но видно что умный

      Отредактировано: тольятти1977~22:00 03.02.25
      #1296428
      • Дмитрий Жуков Дмитрий Жуков
        03.02.2522:38:35

        А 30 лет назад были технологии строительства таких агрегатов?)))

        Может не разваливали 24 года, а наоборот, учились и научились?

        В совке таких турбин не было.

        #1296430
        • Нет аватара termometrix
          03.02.2522:49:00

          В совке таких турбин не было.

          ГТУ-104 МВт

          Позже:

          ГТЭ-150

          «В 1990 году на ГРЭС-3 заработала первая в России газотурбинная энергетическая установка парогазового цикла мощностью 150 МВт."

          https://sdelano...ru/blogs/95958/

          Она работала в качестве маневрирующей мощности.

          Но доработка продлилась.

          Отредактировано: termometrix~22:51 03.02.25
          #1296431
          • Clausson Clausson
            04.02.2501:24:18

            Они и должны работать в качестве маневрирующей мощности, таково их предназначение.

            Чисто по памяти, как минимум два ГПУ-100 работали на Краснодарской ТЭЦ уже в начале 70-х, но чье там было производство не знаю. К концу семидесятых три ГПУ-100 (разгоняли до 107 МВт) производства ЛМЗ запустили в Электрогорске. Причем сделали практически невозможное в мировой практике — ввиду отсутствия подключения станции к магистралям природного газа, газ получали из мазута, что потребовало кардинально решить вопрос с жаростойкостью и коррозией лопаток турбин.

            Тем не менее температура газа перед лопатками на этих турбинах была низка, и составляла около 1000К, в то время как лучшие западные образцы уже приближались к 1700К

            "В 1990 году на ГРЭС-3 заработала первая в России…

            Заработала она еще в 1985 году. А дальше шли работы по повышению температуры газов, иначе говоря по повышению КПД. И эти работы не прекращались практически до нулевых, пройдя череду аварий. То есть, доводка агрегата до проектных значений заняла почти 15 лет. Ну, а на сегодня агрегат выведен из эксплуатации по причине выработки срока службы.

            В общем можно сказать, что Союз тогда не справился с задачей и достичь показатели эффективности лучших мировых образцов тогда не получилось. Собственно говоря именно эту проблему эффективности и пытались решить в нулевые с помощью Siemens.

            Какова температура газов перед этой турбиной, найти не удалось, но есть информация, что в выхлопном патрубке она 550 Цельсия. Из этого можно приблизительно заключить, что температура входа на ней около 1600-1700К. Нормально, но по нынешним временам не рекордно. Именно поэтому:

            ведутся конструкторские работы по развитию линейки газовых турбин с последовательным повышением их мощности и КПД

            Отредактировано: Clausson~01:36 04.02.25
            #1296435
        • Akimich Akimich
          04.02.2505:39:32

          Совка боится только мусор. Надеюсь, Ва просто повторили либеральное клише, а не по убеждениям.

          В СССР развивали технологии газовых турбин. Поэтому спокойно снимали двигатели с СУ-25 и получали тот самый ГТУ. Нижке Вам другие примеры привели. А вот коммуно-либеральная шваль ельцино-гайдаро-чубайсо-немцовы как раз развалили все технологии на радость хозяевам.

          #1296436
          • Clausson Clausson
            04.02.2519:21:31

            Поэтому спокойно снимали двигатели с СУ-25

            Снимать то снимали, но скорее от безнадеги и что бы дырки затыкать. Да, такие турбины еще работают, но с ними больше проблем, чем толку. Обслуживать их по нормам как обслуживают самолеты это то еще удовольствие. Работать, то есть наматывать нормо-часы в народном хозяйстве им приходится гораздо более интенсивно.

            Нет, авиадвигатели это только временное решение.

            #1296479
      • Нет аватара 4eleng
        04.02.2500:10:56

        В школе бы сдать ЕГЭ не помешало: «Сдать, стремитЬся» — а ведь это было лучшее в мире советское образование, которое 30 лет разваливали, но не развалили.

        #1296433
      • Комментарий удален
  • Нет аватара Alkov
    04.02.2511:23:32

    Локализовали таки сименсовскую…

    #1296455
    • Clausson Clausson
      04.02.2519:23:40

      Это практически невозможно. Так же невозможно как попытки китайцев скопировать западные и советские авиадвигатели.

      Тут нужна школа материаловедения, тут нужны технологии производства руки и головы. Ничего из этого обратным инжинирингом не решить.

      И кстати, на советской ГТЭ-150 стояли охлаждаемые лопатки совсем не нашего производства. ЛМЗ в свое время так и не смог решить эту проблему. Решена она была уже ближе к 10 годам нашего века и на собственных технологиях.

      Отредактировано: Clausson~19:26 04.02.25
      #1296480
      • Нет аватара exVHM.ru
        05.02.2509:07:40

        Это практически невозможно

        Иран давно уже локализовал Сименсовские турбины. Также как и Китай (содрал с украинских) ставит свои ГТД на многочисленные электростанции, корабли и продает в Россию (Новатек десяток, кажется, в 2023 заказал).

        Терпение, КК (контроль коррупции) и труд — все перетрут ))

        С авиационными двигателями все гораздо сложнее — да…

        Отредактировано: exVHM.ru~10:00 05.02.25
        #1296503
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