«Силовые машины» изготовили турбину ГТЭ-170.1

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«Силовые машины» изготовили и подготовили к отгрузке первую инновационную газовую турбину ГТЭ-170 для проекта строительства на Каширской ГРЭС («Интер РАО — Управление электрогенерацией») двух дубль-блоков ПГУ общей мощностью более 900 МВт.

Газовая турбина ГТЭ-170.1 успешно прошла программу заводских контрольных испытаний, ключевым и заключительным этапом которой стало вращение ротора турбины валоповоротным устройством. В газовой турбине применены передовые технологии и современные материалы, включая компоненты горячего тракта, для изготовления которых «Силовые машины» создали новое высокотехнологичное производство лопаток. Турбина разработана с учетом требований государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации.

Приемка турбины выполнена представителями заказчика на сборочном стенде Ленинградского Металлического завода «Силовых машин». Турбина подготовлена к отгрузке и в ближайшее время будет отправлена на Каширскую ГРЭС в Московской области.

Всего в рамках данного проекта «Силовые машины» изготовят и поставят 2 парогазовые установки на базе двух газовых турбин ГТЭ-170.1 и двух газовых турбин ГТЭ-170.2, окажут услуги шефмонтажа и шеф-наладки. Ввод в эксплуатацию энергоблоков планируется в 2027 году. Промышленная эксплуатация двух блоков на базе ГТЭ-170 — важный этап в развитии отечественной технологии газотурбостроения. Ранее аналогичные по мощности турбины импортировались из-за рубежа. Дальнейшее размещение газовых турбин российского производства на других генерирующих объектах обеспечит технологический суверенитет российской энергетики.

«Силовые машины» организовали серийное производство отечественных газовых турбин при поддержке Минпромторга России. В настоящее время в производстве находятся 12 турбин типа ГТЭ-170, ведутся конструкторские работы по развитию линейки газовых турбин с последовательным повышением их мощности и КПД. Общий объем инвестиций компании в проект составляет 25 млрд руб., из них 6,9 млрд руб. на НИОКР субсидированы государством. В рамках этой работы в кратчайшие сроки проведено масштабное переоснащение производства, созданы уникальные инженерно-технические решения, отработаны критически важные технологии.

В изготовлении газовых турбин задействованы производственные площадки Ленинградского Металлического завода, более 1650 единиц технологического оборудования. Над проектом работают более 150 конструкторов и технологов, свыше 1400 производственных специалистов.

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