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Армия и Флот

Плавдок «Свияга» с АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» перед проходом по Неве — фоторепортаж

Плавдок «Свияга» с первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» на борту готовится к переходу по Неве. Наша съемочная группа совместно с «Остром Фортов» встретила док с АПЛ на рейде в Рыбацком и сопроводит его сквозь разводные мосты.

 © Фото из открытых источников

Сначала АПЛ отправится на завод «Северная верфь», где ее выведут из дока, затем лодку отбуксируют в Кронштадт, где она станет центральной экспозицией музея Военно-Морской Славы.

 © Фото из открытых источников

Вся серия фото на сайте «Медиапалубы».

Ленинский Комсомол, К-3, Подводная лодка, Корабли, АПЛ
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