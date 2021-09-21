Плавдок «Свияга» с АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» перед проходом по Неве — фоторепортаж
Плавдок «Свияга» с первой советской атомной подводной лодкой К-3 «Ленинский комсомол» на борту готовится к переходу по Неве. Наша съемочная группа совместно с «Остром Фортов» встретила док с АПЛ на рейде в Рыбацком и сопроводит его сквозь разводные мосты.
Сначала АПЛ отправится на завод «Северная верфь», где ее выведут из дока, затем лодку отбуксируют в Кронштадт, где она станет центральной экспозицией музея Военно-Морской Славы.
Вся серия фото на сайте «Медиапалубы».
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