РС выдал документы на рыболовное судно «Капитан Соколов»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На класс Регистра на судостроительном заводе ОСК Северная верфь построен головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701.
Комплект документов РС на судно выдан 7 марта 2025 года.
Строительство и испытания траулера велись под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала (БФ) РС.
В церемонии вручения классификационных документов приняли участие заместитель директора БФ Сергей Демин и главный инженер-инспектор БФ Андрей Южанский.
Большой морозильный рыболовный траулер-процессор построен по заказу рыбопромышленной группы «Норебо».
Судно предназначено для промысла трески, пикши и других видов рыб, спроектировано с учетом современных экологических стандартов и оснащено оборудованием для безотходной переработки улова и хранения на борту.
Символ класса РС: KM⍟ Ice3 (hull) Ice2 (machinery) AUT1 Fishing vessel.
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