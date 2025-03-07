РС выдал документы на рыболовное судно «Капитан Соколов»

© t.me

На класс Регистра на судостроительном заводе ОСК Северная верфь построен головной траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701.

Комплект документов РС на судно выдан 7 марта 2025 года.

Строительство и испытания траулера велись под техническим наблюдением специалистов Балтийского филиала (БФ) РС.

В церемонии вручения классификационных документов приняли участие заместитель директора БФ Сергей Демин и главный инженер-инспектор БФ Андрей Южанский.

Большой морозильный рыболовный траулер-процессор построен по заказу рыбопромышленной группы «Норебо».

Судно предназначено для промысла трески, пикши и других видов рыб, спроектировано с учетом современных экологических стандартов и оснащено оборудованием для безотходной переработки улова и хранения на борту.

Символ класса РС: KM⍟ Ice3 (hull) Ice2 (machinery) AUT1 Fishing vessel.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈