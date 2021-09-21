Урал представил бетономешалку и топливозаправщик на новом шасси

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На выставке «СтройДорЭкспо-2021» миасский завод «УралСпецТранс» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), представил автобетоносмеситель и автотопливозаправщик на шасси «Урал Next 73945-01».

Автобетоносмеситель имеет полную массу в 27,5 тонны, а полезный объем емкости для перевозки бетонной смеси составляет 7 кубометров.

Смесительный барабан оснащен автономным приводом, а под капотом грузовика находится рядный двигатель ЯМЗ-536 экологического класса Евро-5 мощностью 328 л. с.

Также на базе неполноприводного шасси — новый Урал Next имеет колесную формулу 6×4 — миасский завод показал автотопливозаправщик.

По словам представителей «УралСпецТранса», спецтехника на базе автомобилей «Урал» всегда есть на складе и клиентам не нужно ждать, пока машину изготовят под заказ.

Компания «СпецАгрегат» представила на выставке фрезерно-роторный снегоочиститель, способный убирать до 3 тонн снега в час. Как сообщает пресс-служба «Урала» такая техника очень востребована на аэродромах и в городах, где выпадает много снега.

Для городов, где снега выпадает меньше, компания также показала всесезонную комбинированную дорожную машину, которая летом может убирать улицы, а зимой чистить и посыпать дорожную часть.

Курганский завод «Регион 45» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представил в Челябинске четыре автомобиля предназначенных для уборки улиц от снега, подметания, полива и борьбы с гололёдом. Одна из машин призвана решить проблемы с пылью: ее оборудование позволяет создавать «туман» из мельчайших водяных капель.

Еще одним экспонатом стал бескапотный 20-тонный самосвал со скоростным и боковым отвалами и щеткой. Кузов автомобиля оснащен пескоразбрасывателем с функциями дозирования и смачивания, а объем бункера составляет 10 кубометров, сообщает «Росспецмаш».