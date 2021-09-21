АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей «Лада» в Узбекистане

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АВТОВАЗ объявляет о начале серийной сборки автомобилей «Лада» совместно с партнёром из Узбекистана компанией Roodell. Первые произведенные автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и LADA Largus/Largus Cross готовятся к отправке в дилерскую сеть «Лада».

Roodell организовал сборку автомобилей «Лада» на новом заводе Джизак-ADM, расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку.

Узбекистан — один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, и бренд «Лада» хорошо известен в республике. Новый этап сотрудничества с Roodell позволит поддержать развитие «Лада» на рынке страны, предоставляя современные автомобили и качественный сервис клиентам. Местная сборка сделает автомобили «Лада» более доступными для потребителей. Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

Отметим, что в 2020 году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 дилерских центров по всей стране, было продано более 5000 автомобилей «Лада».

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