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Российские проекты за рубежом

АВТОВАЗ начал серийную сборку автомобилей «Лада» в Узбекистане

 © static.lada.ru

АВТОВАЗ объявляет о начале серийной сборки автомобилей «Лада» совместно с партнёром из Узбекистана компанией Roodell. Первые произведенные автомобили Vesta SW/SW Cross, XRAY Cross и LADA Largus/Largus Cross готовятся к отправке в дилерскую сеть «Лада».

Roodell организовал сборку автомобилей «Лада» на новом заводе Джизак-ADM, расположенном в свободной экономической зоне Джизак в Узбекистане. Сборочный процесс налажен с учетом всех требований АВТОВАЗа к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку.

Узбекистан — один из ключевых экспортных рынков для АВТОВАЗа, и бренд «Лада» хорошо известен в республике. Новый этап сотрудничества с Roodell позволит поддержать развитие «Лада» на рынке страны, предоставляя современные автомобили и качественный сервис клиентам. Местная сборка сделает автомобили «Лада» более доступными для потребителей. Кроме того, локальная сборка расширит охват клиентов за счет участия в государственных закупках Узбекистана.

Отметим, что в 2020 году в Узбекистане через дилерскую сеть Roodell, включающую 18 дилерских центров по всей стране, было продано более 5000 автомобилей «Лада».

https://www.aut..._medium=desktop

Источник: https://www.lada.ru/press-releases/119743

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АВТОВАЗ, Roodell, Узбекистан, автомобильная промышленность
  • Нет аватара termometrix
    21.09.2115:25:54

    Это и есть углубление разделения труда.    

    http://design-f...zdelenija-truda

    #1240083
  • Нет аватара siberia2012
    21.09.2122:10:40

    Просто Узбекистан, как и многие другие, защищает свой рынок и просто так вы туда со своими авто не зайдёте. Пошлины будут такие, что бессмысленно ввозить. Соответственно приходится открывать сборочное производство, как они в своё время открыли Daewoo Chevrolet. Поэтому мне кажется разделение труда тут не причём. Обычный здоровый протекционизм.

    #1240106
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