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Армия и Флот

В Керчи спущен на воду МРК «Аскольд»

 © cdn1.img.crimea.ria.ru

В Керчи на «Судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы» спустили на воду новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

Корабль носит имя Киевского князя Древней Руси — Аскольда, который, согласно «Повести временных лет», был одним из предводителей первого похода Руси на Византию.

Малый ракетный корабль «Аскольд» стал вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый — «Циклон» был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске. Третий — «Амур» находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

 © cdni.rt.com

Спроектированные Центральным морским проектно-конструкторским бюро МРК проекта 22800 «Каракурт» имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развить скорость свыше 30 узлов.

Длина МРК — 60 метров, ширина — 10 метров, осадка — 4 метра. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток.

Вооружение «Каракурта» — модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс «Калибр-НК».

Среди главных преимуществ — высокая маневренность и повышенная мореходность. Использованные при строительстве корпуса и надстроек технологии пониженной отражающей способности делают МРК малозаметными для радаров противника. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.

Всего для ВМФ России планирует построить не менее 18 МРК проекта 22800.
Источник: https://crimea.ria.ru/20210921/v-kr...vyy-karakurt---foto-1120935493.html

Минобороны, ВМФ, малый ракетный корабль, 2280, Крым
  • Нет аватара termometrix
    21.09.2122:12:51

    Русский князь Аскольд.По тексту «Повести временных лет», Аскольд и Дир были боярами (дружинниками) новгородского князя Рюрика.

    Отредактировано: termometrix~22:13 21.09.21
    #1240107
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      21.09.2122:41:44

      … И было у него два мужа, не родственники его, но бояре, и отпросились они в Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, то увидели на горе небольшой город. И спросили: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были три брата» Кий" Щек и Хорив, которые построили городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их потомки, и платим дань хазарам". Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали у себя много варягов и стали владеть землею полян. Рюрик же княжил в Новгороде.

      В год 6374 (866). Пошли Аскольд и Дир войной на греков и пришли к ним в 14-й год царствования Михаила. («Повесть временных лет»),

      #1240109
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