В Керчи спущен на воду МРК «Аскольд»

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В Керчи на «Судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы» спустили на воду новый малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

Корабль носит имя Киевского князя Древней Руси — Аскольда, который, согласно «Повести временных лет», был одним из предводителей первого похода Руси на Византию.

Малый ракетный корабль «Аскольд» стал вторым кораблем проекта 22800, построенным на керченском предприятии. Первый — «Циклон» был спущен на воду в конце лета прошлого года, и в настоящее время проходит комплекс испытаний в Новороссийске. Третий — «Амур» находится в стадии строительства на заводском стапеле, на заказе завершены корпусные работы, идет монтаж оборудования.

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Спроектированные Центральным морским проектно-конструкторским бюро МРК проекта 22800 «Каракурт» имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развить скорость свыше 30 узлов.

Длина МРК — 60 метров, ширина — 10 метров, осадка — 4 метра. Максимальная скорость хода — 30 узлов, дальность плавания — 2500 миль, автономность — 15 суток.

Вооружение «Каракурта» — модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс «Калибр-НК».

Среди главных преимуществ — высокая маневренность и повышенная мореходность. Использованные при строительстве корпуса и надстроек технологии пониженной отражающей способности делают МРК малозаметными для радаров противника. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.

Всего для ВМФ России планирует построить не менее 18 МРК проекта 22800.