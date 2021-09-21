Новая линия вдвое увеличила производительность комбината ДСП в Вологодской области

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Теперь на комбинате по производству древесно-стружечных плит «ВохтогаЛесДрев» в год будет производиться более 40 млн. квадратных метров пленки для ламинирования ДСП.

Пусконаладочные работы на новом, не имеющем пока аналогов в СЗФО оборудовании, начались в январе 2021 года, а в марте линию запустили в эксплуатацию. На производстве задействовано 70 человек.

Производительность старой линии 1978 года составляла 18 млн. квадратных метров в год. При том же количестве персонала объемы производства увеличились вдвое: сейчас новая линия позволяет производить 40 млн. квадратных метров. Полная автоматизация, совершенно другие объемы производства и совершенно другое качество.

© vologda-oblast.ru

Объем инвестиций в проект составил 265 млн. рублей. Это яркий пример того, как инвестиции преображают производство, выводят его на совершенно новые показатели. На выходе — высококачественная пленка для ламинирования ДСП, что повышает конкурентные преимущества этой продукции и на внутреннем, и на внешнем рынках.

© vologda-oblast.ru

Современная линия импрегнирования в первую очередь обеспечит материалами само предприятие и соседние производства Вологодской области — ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». Помимо этого на предприятии «ВохтогаЛесДрев» есть и другие подразделения, которые в ближайшее время также планируют модернизировать.

© vologda-oblast.ru

Началось строительство фанерного завода ООО «Плитвуд», учредителями которого являются две крупных вологодских лесопромышленных компании — АО «Группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат».

В настоящее время ведутся работы по вертикальной планировке площадки строительства, фундаментные работы склада готовой продукции. Ведется строительство временных сетей, дороги. Работы идут полным ходом, на объекте задействованы три подрядные организации.

Ведутся проектные работы по реконструкции имеющихся зданий ООО «Плитвуд» в поселке Вохтога с назначением под гостиницу и общежитие.

Строится крупный фанерный комбинат по производству большеформатной березовой фанеры мощностью 180 тысяч кубометров в год. Объем инвестиций — более 12 млрд. рублей. Это стратегически важный для области и Грязовецкого района проект, который входит в перечень приоритетных проектов Минпромторга. Он даст новый импульс развитию Вохтожского сельского поселения и района.

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Это дополнительные доходы в местный, областной и федеральный бюджеты.

Помимо выпуска большеформатной фанеры высокого качества, удовлетворяющей экспортным требованиям, здесь должны перерабатываться образовавшиеся древесные отходы.

Благодаря реализации инвестпроекта, будет создано порядка 650 новых рабочих мест.

Несмотря на пандемию, мы приступили к строительству этого масштабного проекта. Площадь застройки — 30 гектаров. Сто человек сейчас выведено на стройплощадку, при этом в активный период строительства ежедневно здесь будет находиться пятьсот человек.

Полторы тысячи вагонов инертных материалов нужно сюда привезти. Завод будет перерабатывать около 500 тысяч кубометров фанерного кряжа, который будет заготавливаться в близлежащих районах. Ожидается, что в 2023 году этот завод будет запущен, и производство заработает. Оживет поселок Вохтога, и региону реализация инвестпроекта тоже пойдет на пользу.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!