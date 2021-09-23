Белгородский Юникорн запустил производство комплектующих для систем очистки воды

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ООО «НПП Юникорн» запустило в пгт. Разумное Белгородской области новое производство комплектующих для фильтров воды и систем очистки под маркой Unicorn стоимостью более 207 млн руб.

Об этом рассказали в пресс-службе Фонда развития промышленности, который предоставлял под проект льготный заем 157 млн руб. Мощность нового производства составляет 8,5 млн изделий в год.

Предприятие стало выпускать магистральные фильтры, системы очистки воды, фильтры для бытовой техники, картриджи механической очистки. Основными потребителями продукции выступают крупные DIY-ритейлеры. Также компания реализует фильтры через крупные интернет-площадки.

«Создание собственного участка по производству комплектующих, необходимых для производства конечных изделий, позволяет компании увеличить объемы производства бытовых устройств по очистке воды в три раза»,— отметил гендиректор «Юникорна» Александр Красновский.

По собственным данным «Юникорна», сегодня около 20-25% российского рынка комплектующих для фильтров воды завозят из-за рубежа. Новое производство компании, как ожидается, снизит количество импортных комплектующих и увеличит локализацию с 20% до 75%. Развитие производства систем фильтрации воды и комплектующих для них отвечает задачам федерального проекта «Чистая вода», реализуемого в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Справка

ООО «НПП Юникорн» зарегистрировано в 2014 году. Занимается производством пластмассовых плит, полос, труб и профилей. 52% долей принадлежит Андрею Ена, 47% — у партнерства с ограниченной ответственностью Юникорн голдман ЛЛП (Великобритания). Гендиректор — Александр Красновский.

Выручка за 2019 год составила 271,8 млн руб., чистая прибыль — 12,59 млн руб.