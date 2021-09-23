Обрабатывающий центр для авиакосмической отрасли создал краснодарский ЮЗТС

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Южный завод тяжелого станкостроения в Краснодаре изготовил оборудование для обработки деталей по заказу крупнейшего предприятия авиационного и космического двигателестроения в России ПАО «ОДК-Кузнецов».

На ЮЗТС успешно прошла приемка карусельного обрабатывающего центра повышенного класса точности. Он способен обрабатывать детали массой до 25 тонн и диаметром до 2,5 м. Сообщается, что в 2021 году завод сделает еще два таких же станка для «Кузнецова».

"ОДК-Кузнецов" производит двигатели для носителей «Союз» и «Союз-2». Именно это предприятие и оснастило ракету, которая доставила на орбиту космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным в 1961 году.

Южный завод тяжелого станкостроения осуществляет свою деятельность уже на протяжении пяти лет. Предприятие было основано на базе завода им. Седина и является правообладателем его товарного знака. Сейчас в производстве завода находятся более 20 тяжелых станков и обрабатывающих центров. Предприятие осуществляет поставки по России и за границу, в некоторые страны СНГ. Также поставки производятся в Латвию, Румынию и на Кубу.

Продукция, создаваемая на заводе, сейчас востребована во многих отраслях промышленности. Среди них авиастроение, машиностроение и металлургия.

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