Столичные новости

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Станция Апрелевка будущего МЦД-4 открыта после реконструкции

Здесь появился современный пригородный вокзал с пассажирским терминалом и крытым переходом с лифтами и эскалаторами.

В этом году после реконструкции была открыта станция Внуково, а теперь Апрелевка. В ближайшие месяцы планируется открыть станции Кокошкино, Толстопальцево, Матвеевская и новые станции Аминьевская и Минская.

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Общая длина МЦД-4 составит 86 километров. На нем будет 39 станций. Конечными станут Апрелевка Киевского направления МЖД и Железнодорожный Горьковского направления. С 18 станций можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо и другие диаметры. Открытие движения по МЦД-4 улучшит транспортную ситуацию в 23 районах столицы с населением более 2,5 миллиона человек. Быстрее добираться до Москвы смогут жители подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других расположенных рядом населенных пунктов.

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В Хорошево-Мневниках заселяется первая в районе новостройка, возведенная по программе реновации

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В Хорошево-Мневниках подобрано 10 стартовых площадок общей площадью 143,8 тысячи квадратных метров жилья. Строительство трех домов уже завершено.

Новостройку на улице Демьяна Бедного передали под заселение в мае этого года. В двух домах завершены строительные работы и планируется начать переезд жильцов. Здания находятся по адресам: улица Мневники, дом 6а и Карамышевская набережная, дом 22а. Еще восемь объектов строятся или проектируются.

Монолитный 16-этажный дом с подземным паркингом на улице Демьяна Бедного построен по индивидуальному проекту.

На фасады установили навесные панели, облицованные кирпичом, а также металлические корзины под кондиционеры. Лоджии и балконы застеклили.

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В новостройке — 135 квартир, из них 30 однокомнатных, 76 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Их общая площадь составляет 7,8 тысячи квадратных метров. Во всех помещениях провели отделочные работы с учетом стандартов программы реновации.

Дом оборудован подземным паркингом, куда можно спуститься на лифте. Жители смогут приобрести здесь машино-место со скидкой 40 процентов.

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На первом этаже с современной витражной системой остекления расположены технические службы, колясочные, комнаты консьержей и помещения под офисы.

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Новостройку оборудовали умными общедомовыми и поквартирными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электричества с возможностью автоматической передачи данных в городские информационные системы. Они позволяют снизить затраты на эксплуатацию дома и коммунальные платежи.

В доме установили современное автоматическое видеонаблюдение, пожарную сигнализацию и другие системы безопасности.

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Прилегающую территорию благоустроили: здесь будет комфортно всем жильцам, включая маленьких детей и маломобильных граждан.

Поблизости находятся парковые зоны, а также школы, детские сады, поликлиника и магазины. Кроме того, в апреле этого года на проспекте Маршала Жукова открылась новая станция «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро. Путь до нее займет около восьми минут.

В квартале, где расположена новостройка, планируется возвести три объекта социальной инфраструктуры: общеобразовательную школу, детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс с подземной автостоянкой.

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В столице начал работу детский технопарк «Московский транспорт», созданный на базе Российского университета транспорта (МИИТ)

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Детский технопарк «Московский транспорт» находится в историческом здании по адресу: улица Образцова, дом 9, строение 2. У него отдельный вход, а площадь составляет 1076 квадратных метров. В оформлении помещений использовали символику Министерства транспорта Российской Федерации и элементы дизайна московского транспорта.

В детском технопарке будут заниматься талантливые школьники и студенты колледжей в возрасте от 12 до 18 лет. Основная задача — стимулировать их интерес к инженерному творчеству и привлекать к работе в транспортной отрасли.

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Подросткам будут доступны такие направления подготовки, как GIS-технологии, BIM-технологии, создание интеллектуальных транспортных систем, VR- и AR-технологии, основы проектирования и 3D-дизайна, аддитивные технологии в проектировании и производстве.

Программы обучения подобраны с учетом современных потребностей транспортной отрасли, а также связаны с направлениями подготовки студентов Российского университета транспорта.

Партнер технопарка — ОАО «РЖД», потенциальные партнеры — АО «Трансмашхолдинг», ООО «2050.ЛАБ», ООО «ВР Концепт», а также организации транспортного комплекса Москвы: Московский метрополитен, ЦОДД, МосТрансПроект.

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Лаборатории и ИТ-класс: где будут заниматься участники

В детском технопарке оборудовали четыре лаборатории.

В лаборатории промышленного дизайна ребята проследят путь создания транспорта от идеи до прототипа изделия. На теоретических и практических занятиях школьников научат анализировать потребительские свойства, ценность и конструкторские решения, а также отслеживать тренды и технологии проектирования корпусных изделий.

Кроме того, участники будут работать над собственными дизайнерскими проектами по разработке и прототипированию элементов общественного транспорта, транспортных средств или объектов транспортной инфраструктуры.

Обучение в лаборатории умных технологий на транспорте включает три взаимосвязанных направления — это технологии информационного моделирования инфраструктуры (ТИМ), технологии транспортного моделирования потоков в агломерациях, технологии беспилотного вождения и управления движением.

Здесь ребята будут создавать цифровые модели объектов транспортной инфраструктуры, используя передовые отечественные и зарубежные программные комплексы, а также технологии 3D-печати, виртуальной и дополненной реальности.

В VR/AR-лаборатории слушатели смогут изучать программы, связанные с технологиями компьютерного зрения и 3D-моделирования.

На установленных здесь специальных тренажерах можно будет попробовать себя в роли сотрудников транспортного комплекса, например дежурного по станции.

Программы обучения в лаборатории водного транспорта учитывают новые тенденции и актуальные навыки для технологического развития этой отрасли.

Например, курс «водная робототехника» позволяет получить знания в области судомоделирования, робототехники, электроники, конструирования и программирования с акцентом на беспилотных технологиях судовождения.

Базовые навыки в сфере информационных технологий ребята смогут освоить в современном ИТ-классе — это программирование, микроэлектроника, сетевые технологии, электронные базы данных.

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Кроме того, в детском технопарке оборудован лекционный зал на 100 мест.

В первой половине дня в «Московском транспорте» будут проводить образовательные программы для школьников в рамках проекта «Учебный день в технопарке». После обеда здесь начинаются лекции, мастер-классы и занятия в рамках долгосрочных образовательных программ для учащихся, а также ведется работа над проектами.

Ожидается, что ежегодно детский технопарк «Московский транспорт» будут посещать более 9400 школьников.

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Лучшие выпускники получат до 10 дополнительных баллов ЕГЭ при поступлении в Российский университет транспорта.

На создание детского технопарка город выделил МИИТу грант в размере 36 миллионов рублей.

«Московский транспорт» — один из совместных проектов Правительства Москвы и Российского университета транспорта, который в этом году отмечает 125-летие.

Научно-исследовательский и образовательный потенциал университета был востребован при реализации проектов Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

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Выпускники вуза играют важную роль в обеспечении работы Московского метрополитена, вносят большой вклад в проектирование, строительство и эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры региона.

В транспортном комплексе Москвы сейчас трудятся более четырех тысяч выпускников Российского университета транспорта.