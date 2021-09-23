Компания «Лестэр ИТ» разработала интегратор для объединения железнодорожных информационных систем

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Компания «Лестэр ИТ», разработчик информационных систем для транспортных компаний, представила Lester.SmartIntegration — сервис для интеграции информационных систем разных железнодорожных операторов и экспедиторов.

Сервис представляет собой унифицированный механизм интеграции информационных систем компаний, у которых есть решение на базе платформы ИРС «Перевозки», с другими системами.

«С помощью Lester.SmartIntegration можно облегчить ситуативное объединение парков компаний-партнеров в целях повышения эффективности перевозок. Например, интегрировать информационные системы двух компаний в части передачи данных по обменному парку или реестру вагонов по проекту, организовать обмен отгрузочной информацией, листами перегруза, обеспечить современное информирование о дислокациях подвижного состава», — отметил генеральный директор компании «Лестэр ИТ» Владимир Гаськов.

Сервис разворачивается в короткие сроки и работает по схеме «подписчик» — «издатель». Данные подписчику могут передаваться через сервисы в базу данных (в форматах XML, JSON и других) с помощью e-mail рассылки, а также можно организовать интеграцию с использованием Webhook. Для минимизации трафика сообщения архивируются на транспортном уровне. Аутентификация клиентов центральной службы осуществляется по токенам. В Lester.SmartIntegration предусмотрен обмен зашифрованными сообщениями. Через консоль управления администраторы смогут просматривать историю и повторно отправлять сообщения при необходимости.

Справка

ООО «Лестэр ИТ» (www.lester.ru) — российская компания с более чем 20-летним опытом разработки, внедрения и сопровождения систем для автоматизации бизнеса транспортных компаний, осуществляющих железнодорожные перевозки. Развивает собственную платформу —ИРС «Перевозки».

ИРС «Перевозки» — специализированная платформа компании «Лестэр ИТ», разработанная для комплексной автоматизации основных производственных бизнес-процессов компаний, оказывающих услуги оперирования, экспедирования и транспортного обеспечения промышленных предприятий.