Во многих других странах только начинают обсуждать, как регулировать медицинский ИИ, в то время как в Москве уже разработали 28 национальных стандартов (ГОСТ Р). Еще несколько стандартов находятся в стадии разработки.

В базе Международной организации по стандартизации (ISO) не существует аналогов этих стандартов. А это значит, что Москва формирует не только российскую, но и глобальную повестку в области регулирования медицинского ИИ.

— Еще 1 сентября 2022 года ввели ГОСТ 59921.1-2022, который определил методологию и порядок проведения клинических испытаний систем ИИ.— С начала 2025 года вступили в силу семь ГОСТ Р и два предварительных стандарта, которые установили требования к функционалу, надежности и применению в здравоохранении ИИ-систем, способных не только анализировать данные, но и создавать новые.— Пять новых стандартов 2026 года содержат «эталонные датасеты». Их использование позволяет проводить полноценные экзамены новых ИИ-сервисов, прежде чем они будут допущены к работе.— В 2026 году был утвержден ГОСТ Р 72484-2025, который определяет общую терминологию и классификацию ИИ-систем.

Каждый национальный стандарт обсуждается открыто. В течение двух месяцев после публикации проекта все желающие могут направить к нему свои замечания и предложения.

Наличие стандартов позволит гарантировать качество и безопасность новых разработок, задавая мировые тренды и во многом определяя пути развития медицины на годы и десятилетия вперед.