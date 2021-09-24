Первое безэкипажное исследовательское судно в России спустили на воду в Санкт-Петербурге

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На Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония спуска на воду инновационного научно-исследовательского судна «Пионер-М», на котором будет применяться технология безэкипажного судовождения.

«Пионер-М» строится для Севастопольского государственного университета и представляет собой маломерное научно-исследовательское судно (НИС) катамаранного типа с корпусом из композитных материалов. НИС «Пионер-М» будет обладать технологиями «безэкипажного» судовождения благодаря интегрированной системе управления и взаимодействия с морскими мобильными научно-исследовательскими лабораториями. Планируется круглогодичная эксплуатация судна в акваториях Черного и Азовского морей.

После спуска на воду специалисты завода продолжат работы по достройке судна, выполнят насыщение системами и механизмами, внутренние отделочные и электромонтажные работы.

«Пионер-М» станет первым в России судном, на котором будут отрабатываться технологии безэкипажного судовождения. Мы видим его в ближайшем будущем «беспилотным автомобилем» на воде, — сказал глава ОСК Алексей Рахманов. — Корпорация шаг за шагом внедряет автоматизированные системы, появление которых все больше приближает нас к эре беспилотного судовождения. А это не только минимизация издержек при строительстве судов, удешевление перевозок, но и снижение экологической нагрузки на акватории рек и морей".

«Пионер-М» — первое в России НИС созданное из композитных материалов. СНСЗ всегда отличался внедрением инновационных идей, которые позволяли поступательно развиваться не только предприятию, но и российскому судостроению в целом. И сегодня завод не отходит от сложившихся традиций и продолжает уделять особое внимание внедрению инновационных технологий", — подчеркнул генеральный директор АО «СНСЗ» Владимир Середохо.

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Проект реализован при поддержке Минобрнауки России и АСИ, стратегическим партнером выступил Центр судоремонта «Звездочка». При этом «Пионер-М» — первый федеральный проект по созданию НИС с участием талантливых студентов страны. В рамках конкурса студенческих инициатив на базе Севастопольского государственного университета команды ведущих кораблестроительных вузов страны предлагали идеи корабля, призванного определить будущее судостроения в Российской Федерации. В результате, межвузовская студенческая команда под руководством преподавателей и наставников из ОСК создала концепт НИС «Пионер-М».

Также на СНСЗ гостям мероприятия показали производство двух теплоходов «Андрей Дубенский» и «Виктор Астафьев». Они позволят сохранить транспортную доступность населённых пунктов Красноярского края. Планируется, что судна будут курсировать по маршруту Красноярск — Дудинка — Красноярск.

Научно-исследовательское судно «Пионер-М»:

Длина, м — 25,7

Ширина не более, м - 9,04

Осадка не более, м — 1,5

Водоизмещение, т — 114

Скорость максимальная, узл. — 10

Мощность ГД, кВт — 246х2

Мореходность: максимальная высота волны, м — 3,5

Автономность, сут. — 5

Дальность плавания, миль — 500

Экипаж, чел. - 4

Доп. персонал, чел. — 12

Класс судна — специальное, КМ⍟R3-RSN