На Медногорском электротехническом заводе «Уралэлектро» запустили новый литейный комплекс

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17 сентября на Медногорском электротехническом заводе «Уралэлектро» в Оренбургской области состоялся запуск нового литейного комплекса.

Производительность и объем нового оборудования превышает показатели других машин литья под давлением втрое. Если раньше предприятие производило 60 изделий в смену, то теперь выработка достигает 180 единиц.

Медногорский электротехнический завод «Уралэлектро» производит почти треть асинхронных электродвигателей, выпускаемых в России, и занимает прочные позиции на рынке. Бренд компании известен как российским потребителям, так и за рубежом.

Оборудование приобретено при поддержке областного Фонда развития промышленности. Объем инвестиций составил более 31 млн рублей.

Внедрение нового оборудования позволит «Уралэлектро» выйти на новый уровень, увеличить выручку и качество выпускаемой продукции.