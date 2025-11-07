«АСТОН» запустил завод по производству растительного масла в Оренбургской области
В 3-ем квартале 2025 года группа компаний «АСТОН» ввела в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла в г. Бузулуке Оренбургской области.
Предприятие стало самым мощным в структуре компании: производственные мощности превышают 660 тыс. тонн маслосемян в год.
Общий объем инвестиций в проект составил около 15 млрд рублей.
Завод перерабатывает сырье, поступающее из регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а ежегодный выпуск готовой продукции превысит 270 тыс. тонн подсолнечного масла.
На территории в 28 гектаров размещены маслоэкстракционный комплекс, элеватор на 100 тыс. тонн единовременного хранения, склад подсолнечного шрота на 16 тыс. тонн, маслобаковое хозяйство на 20 тыс. тонн, а также собственная ТЭЦ, работающая на экологичном топливе — лузге подсолнечника. Для обеспечения логистики построено около 7,5 км железнодорожных путей.
Проект реализован с использованием государственной поддержки в рамках программы льготного экспортного кредитования. Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В День работника транспорта 20 ноября 2023 года в 12 регионов&nbs...о 2024 года планируется обновление 80 процентов городского транспорта.
- Города и районы Оренбургской области получили спецтранспорт в соо...и для перемещения пациентов, в том числе со спинальными травмами.
- На «Уральской Стали» в Новотроицке Оренбургской области пр... № 1, — отметил начальник ТПЦ-1 Александр Степанов.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0