В 3-ем квартале 2025 года группа компаний «АСТОН» ввела в эксплуатацию новый завод по производству растительного масла в г. Бузулуке Оренбургской области.

Предприятие стало самым мощным в структуре компании: производственные мощности превышают 660 тыс. тонн маслосемян в год.

Общий объем инвестиций в проект составил около 15 млрд рублей.

Завод перерабатывает сырье, поступающее из регионов Уральского и Приволжского федеральных округов, а ежегодный выпуск готовой продукции превысит 270 тыс. тонн подсолнечного масла.

На территории в 28 гектаров размещены маслоэкстракционный комплекс, элеватор на 100 тыс. тонн единовременного хранения, склад подсолнечного шрота на 16 тыс. тонн, маслобаковое хозяйство на 20 тыс. тонн, а также собственная ТЭЦ, работающая на экологичном топливе — лузге подсолнечника. Для обеспечения логистики построено около 7,5 км железнодорожных путей.

Проект реализован с использованием государственной поддержки в рамках программы льготного экспортного кредитования. Продукция завода будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт.

